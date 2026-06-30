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Tényleg nagyon nehéz volt a nyolcadikosok képességvizsgájának román tétele?

• Fotó: Freepik

Fotó: Freepik

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Bár a héten már az érettségi vizsgatételei okoztak izgalmakat a végzős középiskolásoknak és szüleiknek, nem csendesültek a felháborodás hullámai a nyolcadikosok képességvizsgájának idei tételei miatt.

Bodor Tünde

2026. június 30., 21:002026. június 30., 21:00

Június 22-én zajlott a nyolcadikosok próba-képességvizsgája, amely a megszokott keretek között, a megszokott típus-tételekkel bonyolódott le, azonban a

szövegek egyike (de valószínűbb, hogy mindkettő) magas labdát jelentett a gyerekeknek, mi több, még a románul jól értő szülőknek is.

(A vizsgatételek ide kattintva tanulmányozhatók).

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Adina Popescu A vámpírok földjének titkos történelme című könyvéből vett részletről van szó, amely egy mesei világot idéz meg: nem a klasszikus módon, talán inkább

a Harry Potter-féle varázslatos birodalommal rokonítható ábrázolásról van szó.

És bár a Harry Potter-könyvek tizenévesekhez közel állhatnak, irodalmi műként nem éppen kezdő nyelvtanulóknak való olvasmányt jelentenek, még akkor sem, ha egy idegen nyelv elsajátításához jelentős motiváció lehet az a kíváncsiság, amellyel a történethez fordul az ember a diák.

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A megkérdezett általános iskolai romántanár – aki a dolgozatok javításában is részt vett –, úgy vélekedett, hogy a szöveg nem volt extrém nehéz,

a kapott jegy pedig a gyermek felkészültségétől függhet, hiszen voltak a maximális jegyet megközelítő dolgozatok is, és voltak olyanok is, amelyeket nagyon le kellett pontozni.

Mint kifejtette, a székelyföldi gyermekeknek minden irodalmi idézet nehéz lehet, nekik

egy mindennapos kommunikációt idéző szöveg lenne a megugorható.

Mindez annak tudatában, hogy egy szülő szerint – akinek fia egy városszéli iskolába jár – gyereke osztályának 95 százaléka nem tud románul.

A román vizsga irodalmi szöveg-tétele azonban kiverte a biztosítékot a felnőttek között és komment-cunamit vont maga után a közösségi médiában.

Felháborodott szülők biztatták egymást cselekvésre, tiltakozásra, petíció benyújtására az illetékesekhez.

A kezdeményezés végül elhalt, hiszen újraírni azt a dolgozatot már úgysem lehet.

Kiss Imrét, Kovászna megye főtanfelügyelőjét arról kérdeztük, hogy a tanfelügyelőségen iktattak-e bárminemű iratot ezzel kapcsolatban. Mint kifejtette: Kovászna megyében nem volt semmiféle kezdeményezés a nyolcadikosok vizsgájával kapcsolatban.

Kántor Boglárka parlamenti képviselőtől megtudtuk, hogy hozzá egy székelyföldi tantestület által aláírt panaszt juttattak el a román vizsgával kapcsolatban – igaz, ennek a címzettje a tételek összeállításáért felelős bizottság kellene legyen. Az RMDSZ képviselője azt mondta, hogy parlamenti interpellációban teszi szóvá az ügyet.

• Fotó: Freepik Galéria

Fotó: Freepik

Kántor Boglárka szerint a feladatsor nem biztosított minden diák számára egyenlő esélyeket, ezért azt kéri az oktatási minisztériumtól, hogy

vizsgálja ki a történteket, és a jövőben olyan vizsgatételek készüljenek, amelyek megfelelnek a tantervi követelményeknek, valamint méltányosan veszik figyelembe a magyar anyanyelvű diákok sajátos helyzetét.

„A törvényi keret ehhez teljes mértékben adott” – erősítette meg beszélgetésünkkor.

„Bátorítok mindenkit, hogy

Idézet
ne csak a közösségi médiában beszéljék meg a problémákat, hanem írásban tegyék le a panaszokat az illetékes szervekhez”

– jelentette ki.

„Ezért is dolgoztunk korábban, hogy törvény is szavatolja: ne várják el a gyerekektől az anyanyelvi szintű nyelvtudást. Az lenne a lényeg, hogy

Idézet
a középszintű diákok is teljesíthessenek, ne azt nézzük, mit nem tudnak, hanem azt, hogy mit tudnak”

– húzta alá Kántor Boglárka.

A minisztérium kedden délután tette közzé a nyolcadikosok képességvizsgájának eredményeit.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás
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