Tényleg nagyon nehéz volt a nyolcadikosok képességvizsgájának román tétele?

Bár a héten már az érettségi vizsgatételei okoztak izgalmakat a végzős középiskolásoknak és szüleiknek, nem csendesültek a felháborodás hullámai a nyolcadikosok képességvizsgájának idei tételei miatt.

Bodor Tünde 2026. június 30., 21:002026. június 30., 21:00

Június 22-én zajlott a nyolcadikosok próba-képességvizsgája, amely a megszokott keretek között, a megszokott típus-tételekkel bonyolódott le, azonban a

szövegek egyike (de valószínűbb, hogy mindkettő) magas labdát jelentett a gyerekeknek, mi több, még a románul jól értő szülőknek is.

(A vizsgatételek ide kattintva tanulmányozhatók). Hirdetés Adina Popescu A vámpírok földjének titkos történelme című könyvéből vett részletről van szó, amely egy mesei világot idéz meg: nem a klasszikus módon, talán inkább

a Harry Potter-féle varázslatos birodalommal rokonítható ábrázolásról van szó.

És bár a Harry Potter-könyvek tizenévesekhez közel állhatnak, irodalmi műként nem éppen kezdő nyelvtanulóknak való olvasmányt jelentenek, még akkor sem, ha egy idegen nyelv elsajátításához jelentős motiváció lehet az a kíváncsiság, amellyel a történethez fordul az ember a diák. korábban írtuk Megvannak az első eredmények, így vizsgáztak a nyolcadikosok A nyolcadikosok 79 százaléka ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon – tájékoztatott kedden az oktatási minisztérium. A megkérdezett általános iskolai romántanár – aki a dolgozatok javításában is részt vett –, úgy vélekedett, hogy a szöveg nem volt extrém nehéz,

a kapott jegy pedig a gyermek felkészültségétől függhet, hiszen voltak a maximális jegyet megközelítő dolgozatok is, és voltak olyanok is, amelyeket nagyon le kellett pontozni.

Mint kifejtette, a székelyföldi gyermekeknek minden irodalmi idézet nehéz lehet, nekik

egy mindennapos kommunikációt idéző szöveg lenne a megugorható.

Mindez annak tudatában, hogy egy szülő szerint – akinek fia egy városszéli iskolába jár – gyereke osztályának 95 százaléka nem tud románul. A román vizsga irodalmi szöveg-tétele azonban kiverte a biztosítékot a felnőttek között és komment-cunamit vont maga után a közösségi médiában.

Felháborodott szülők biztatták egymást cselekvésre, tiltakozásra, petíció benyújtására az illetékesekhez.

A kezdeményezés végül elhalt, hiszen újraírni azt a dolgozatot már úgysem lehet. Kiss Imrét, Kovászna megye főtanfelügyelőjét arról kérdeztük, hogy a tanfelügyelőségen iktattak-e bárminemű iratot ezzel kapcsolatban. Mint kifejtette: Kovászna megyében nem volt semmiféle kezdeményezés a nyolcadikosok vizsgájával kapcsolatban. Kántor Boglárka parlamenti képviselőtől megtudtuk, hogy hozzá egy székelyföldi tantestület által aláírt panaszt juttattak el a román vizsgával kapcsolatban – igaz, ennek a címzettje a tételek összeállításáért felelős bizottság kellene legyen. Az RMDSZ képviselője azt mondta, hogy parlamenti interpellációban teszi szóvá az ügyet.

Fotó: Freepik

Kántor Boglárka szerint a feladatsor nem biztosított minden diák számára egyenlő esélyeket, ezért azt kéri az oktatási minisztériumtól, hogy

vizsgálja ki a történteket, és a jövőben olyan vizsgatételek készüljenek, amelyek megfelelnek a tantervi követelményeknek, valamint méltányosan veszik figyelembe a magyar anyanyelvű diákok sajátos helyzetét.

„A törvényi keret ehhez teljes mértékben adott” – erősítette meg beszélgetésünkkor. „Bátorítok mindenkit, hogy

ne csak a közösségi médiában beszéljék meg a problémákat, hanem írásban tegyék le a panaszokat az illetékes szervekhez”

– jelentette ki. „Ezért is dolgoztunk korábban, hogy törvény is szavatolja: ne várják el a gyerekektől az anyanyelvi szintű nyelvtudást. Az lenne a lényeg, hogy

a középszintű diákok is teljesíthessenek, ne azt nézzük, mit nem tudnak, hanem azt, hogy mit tudnak”