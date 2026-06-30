Tényleg nagyon nehéz volt a nyolcadikosok képességvizsgájának román tétele?

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Bár a héten már az érettségi vizsgatételei okoztak izgalmakat a végzős középiskolásoknak és szüleiknek, nem csendesültek a felháborodás hullámai a nyolcadikosok képességvizsgájának idei tételei miatt.
Június 22-én zajlott a nyolcadikosok próba-képességvizsgája, amely a megszokott keretek között, a megszokott típus-tételekkel bonyolódott le, azonban a
(A vizsgatételek ide kattintva tanulmányozhatók).
Adina Popescu A vámpírok földjének titkos történelme című könyvéből vett részletről van szó, amely egy mesei világot idéz meg: nem a klasszikus módon, talán inkább
És bár a Harry Potter-könyvek tizenévesekhez közel állhatnak, irodalmi műként nem éppen kezdő nyelvtanulóknak való olvasmányt jelentenek, még akkor sem, ha egy idegen nyelv elsajátításához jelentős motiváció lehet az a kíváncsiság, amellyel a történethez fordul az ember a diák.
A nyolcadikosok 79 százaléka ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon – tájékoztatott kedden az oktatási minisztérium.
A megkérdezett általános iskolai romántanár – aki a dolgozatok javításában is részt vett –, úgy vélekedett, hogy a szöveg nem volt extrém nehéz,
Mint kifejtette, a székelyföldi gyermekeknek minden irodalmi idézet nehéz lehet, nekik
Mindez annak tudatában, hogy egy szülő szerint – akinek fia egy városszéli iskolába jár – gyereke osztályának 95 százaléka nem tud románul.
A román vizsga irodalmi szöveg-tétele azonban kiverte a biztosítékot a felnőttek között és komment-cunamit vont maga után a közösségi médiában.
A kezdeményezés végül elhalt, hiszen újraírni azt a dolgozatot már úgysem lehet.
Kiss Imrét, Kovászna megye főtanfelügyelőjét arról kérdeztük, hogy a tanfelügyelőségen iktattak-e bárminemű iratot ezzel kapcsolatban. Mint kifejtette: Kovászna megyében nem volt semmiféle kezdeményezés a nyolcadikosok vizsgájával kapcsolatban.
Kántor Boglárka parlamenti képviselőtől megtudtuk, hogy hozzá egy székelyföldi tantestület által aláírt panaszt juttattak el a román vizsgával kapcsolatban – igaz, ennek a címzettje a tételek összeállításáért felelős bizottság kellene legyen. Az RMDSZ képviselője azt mondta, hogy parlamenti interpellációban teszi szóvá az ügyet.
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Kántor Boglárka szerint a feladatsor nem biztosított minden diák számára egyenlő esélyeket, ezért azt kéri az oktatási minisztériumtól, hogy
„A törvényi keret ehhez teljes mértékben adott” – erősítette meg beszélgetésünkkor.
„Bátorítok mindenkit, hogy
– jelentette ki.
„Ezért is dolgoztunk korábban, hogy törvény is szavatolja: ne várják el a gyerekektől az anyanyelvi szintű nyelvtudást. Az lenne a lényeg, hogy
– húzta alá Kántor Boglárka.
A minisztérium kedden délután tette közzé a nyolcadikosok képességvizsgájának eredményeit.
Súlyos kutyabántalmazási ügyről tájékoztatta a nyilvánosságot közösségi oldalán Forró Béla, a kézdivásárhelyi Benji Állatvédő Egyesület elnöke. Ez az eset mégis egyike a szerencsésebben végződőknek.
A nyolcadikosok 79 százaléka ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon – tájékoztatott kedden az oktatási minisztérium.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion kedden felszólította az államfőt, hogy ezen a héten bízzon meg valakit kormányalakítással, és bejelentette, hogy kezdeményezi Nicușor Dan felfüggesztését.
Újabb vörös jelzésű időjárási riasztást adtak ki kedden délután Maros és Hargita megye több településére. A heves viharok, a nagyméretű jégeső és a felhőszakadások veszélye miatt a hatóságok mindkét megyében RO-Alert riasztást is küldtek.
Nicușor Dan kedden kijelentette, hogy fennáll az előre hozott választások lehetősége, de szerinte ezt a forgatókönyvet el kellene kerülni, mert nem hozna jelentős változást a politikai erőviszonyokban, és fenntartaná a jelenlegi patthelyzetet.
Hatalmas erővel csapott le a szélvihar a Gyergyószárhegy határában álló kapolnára kedden délután. A vihar teljesen megrongálta a szabadtéri létesítményt.
Narancssárga jelzésű viharriasztás volt érvényben kedden délután Maros megyében, ahol az erős szél, a felhőszakadás több helyen is komoly fennakadásokat okozott.
Közönségének alig 9 százaléka középiskolás korú – ezért alapvető cél lesz a jövőben, hogy nyisson a fiatalok felé a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház.
Sepsiszentgyörgyön olyan meleg van, hogy locsolni kell az utcákat. A TEGA köztisztasági vállalat naponta száz köbméter vizet használ fel a megyeszékhely hűtésére.
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 21 megye több folyójának vízgyűjtő területére.
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