Nyolc és fél év után tért vissza Székelyföldre Markó Attila, elmondta, mihez fog kezdeni

nyolc és fél év után tért vissza Erdélybe, miután az ellene indult öt perből az utolsóban is felmentették a vádak alól.

Az elmúlt években Magyarországon élő politikus hétfőn Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester és Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök társaságában állt ki az újságírók elé.

„Mi mindig is tudtuk, hogy Markó Attila ártatlan” – jelentetti ki Antal Árpád „történelmi pillanatnak” nevezve a találkozót. Hozzátette, hogy 15 éve, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatását megtámadó Mikó-per elindulásakor is tudták ezt, ahogy akkor is, amikor Markó Attilára kiszabták az első perben a három és fél év börtönbüntetést.