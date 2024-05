Nyeregbe hívják a székelyeket: kezdődik a 10. Háromszéki Huszártoborzó

Ugyanakkor meghívjuk Háromszék civil lakosságát is, hogy kövesse nyomon csapataink vonulását a kijelölt útvonalon, és tapasztalja meg, hogyan csalogatták zászlaik alá hadba vonuló huszárjaink és honvédjeink a virtusos, bátor székely regrutákat

– áll az esemény leírásában, amely az órákra lebontott programot is tartalmazza.

A két nap során a lovasok Mikóújfalutól Gidófalváig toboroznak, érintve Málnásfürdőt, Málnást, Oltszemet, Sepsibodokot, Zoltánt és Étfalvát is. Az idei, tízéves jubileumot is ünneplő toborzóval a gidófalvi születésű Czetz János, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc honvédtábornokának hősi emléke előtt tisztelegnek. A toborzó a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület szervezésében, közösen a Szilaj Hagyományőrző Egyesülettel és a Nagykürt Fúvós Egyesülettel, a Kovászna Megye Tanácsának és az esemény útvonalába eső háromszéki települések önkormányzatainak támogatásával jön létre. A fogadás és elszállásolás zökkenőmentessége végett a szervezők arra kérik a hagyományőrző és további lovas csapatokat, hogy jelentkezzenek be előzetesen a kérdőív kitöltésével.