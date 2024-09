A biciklizés rajongói számára szervez kerékpáros pikniket szeptember 29-én a sepsiszentgyörgyi Vocalcycle kisvállalkozás és a Ciclic Egyesület. A résztvevők közösen bicikliznek ki a helyszínre, ahol rengeteg hasznos információ hangzik el, a szórakozásnak is tere nyílik és csak nekik koncertezik Koszika.

A fő attrakció a bicikli-szépségverseny lenne, amelyen nemcsak a legszebb kerékpárokat díjaznák, hanem azt is, hogy ki öltözött össze a bringájával a leginkább illő módon.

Kerekes Attila reményét fejezte ki, hogy az időjósok tévednek és valóban a piknikezős változatban kerülhet sor a rendezvényre. Ha így történik, ha úgy, a nap része lesz a három meghívottal való beszélgetés: Simon Szilárd, a Szekler Teker Egyesület elnöke a romániai biciklis infrastruktúráról, közlekedésről, Bagoly Levente a Via Transilvanican és ultra-dystance kerékpárosként szerzett tapasztalatairól, Molnár Ede pedig olimpiai tapasztalatairól és eddigi karrierjéről beszél majd.

A kerékpáros piknik előzményeként említhetjük meg a pár évvel korábban megszervezett Sepsi Dash felvonulásokat, amelyek leginkább a retró biciklik szépségversenyéről szóltak. Azóta szélesítette tevékenységi körét a kisvállalkozás, már nemcsak szervízeléssel és személyre szabott, egyedi biciklik alkotásával foglalkoznak, hanem a kerékpáros turizmust is igyekeznek népszerűsíteni a Bringás Vándortáborok szervezőpartnereként.

Hirdetés

A tavaly első ízben megszervezett Bike Pikniken közel 200 személy vett részt, annak sikerén felbuzdulva vágott bele most is a szervezésbe a Vocalcycle-csapat, projektjükre az önkormányzattól is támogatást nyertek. Korosztálytól függetlenül mindenkit szívesen látnak, nyomatékosította Kerekes Attila. A belépő ára 50 lej. A kerékpárral érkezők kedvezményes áron, 30 lejért válthatnak belépőt.