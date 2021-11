Nyáron több, télen nehezebb a hegyimentők dolga

Új terepjáróval és UTV-vel gazdagodott a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat, és felszereléseit is bővítette az egység, az elkövetkező években pedig a személyzetszámot is legalább 14-re növelik – mindez az új, öt évre szóló akkreditáció feltétele. Nyáron sok bevetésük volt, télen viszont nem többre, hanem nehezebb akciókra számítanak a hegyimentők.

Két évvel ezelőtt a belügyminisztérium a nehezen megközelíthető terepeken történő mentések feladatát is átruházta a hegyimentőszolgálatra, például, ha olyan helyen történik baleset, ahová nem jut el a mentő, akkor őket riasztják, hogy segítsenek a bajbajutottakon. Kovács Róbert, a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat vezetője a Székelyhonnak elmondta, már a megye minden részében biztosítják az ellátást, tehát nagyobb területen, mint korábban, ezért több csapatra oszlanak, ha szükséges. Jelenleg 10 alkalmazottal dolgoznak, illetve az önkéntesekkel.

Ahhoz, hogy működhessenek, újabb öt évre meg kellett szerezzék az ehhez szükséges akkreditációt, amelynek a feltételei között szerepelt, hogy megújított, korszerű autóparkkal rendelkezzenek, a feleszerelésük is megfeleljen az elvárásoknak, illetve az alkalmazottak számát pár éven belül legalább 14-re növeljék. Mindezt teljesítették is,

idén két új járművet vásároltak, egy terepjárót és egy UTV-t (kis négykerekű terepjáró), a felszereléseiket is gyarapították, már búvárfelszereléssel is rendelkeznek, valamint a legnehezebb hegyi terepről is képesek lehozni a bajbajutott túrázókat, és lavina esetén is képesek a mentésre.