Nyáron sem áll le a hajléktalanok támogatása

A marosvásárhelyi hajléktalanokat a tél elteltével is támogatja a Solidaris Egyesület, amely Fagy. Pont nevű projektje révén tavaly december óta áprilisig heti három, tavasz óta pedig heti egy alkalommal segít élelmiszerrel, ruhával, gyógyszerrel.

Élelem, ruha, gyógyszer – ezekkel segíti a rászorulókat a Solidaris Egyesület. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A világjárvány által sokszorosan sújtott hajléktalanok, akiknek család, lakás, munkahely nélkül kell átvészelniük a mindennapi megpróbáltatásokat, még egészségügyi problémákkal is küzdenek – hívta fel a figyelmet az egyesület ügyvezetője, Sajó Norbert, aki a Székelyhonnak elmondta, tárgyalnak a magyar rezidensek szövetségével, hogy egy egészségállapot felmérésbe kezdjenek a segítségükkel.

Ingyenes használatra kaptunk egy gépjármű-forgalmazó vállalattól egy kivilágítható, kifűthető konténert, amelyet a városháza hozzájárulásával felállítanánk valahol, és amelyben egy orvosi mobilrendelőt rendezünk be, hogy ezeket az elesett embereket egészségügyileg is felkaroljuk

– magyarázta Sajó Norbert.

HIRDETÉS

A 30-35 hajléktalan személyt különböző ételkiszállító cégek, pizzázók, vállalkozók és magánszemélyek támogatásával sikerült heti háromszor élelemmel ellátni, illetve az egyesület vállalta, hogy akinek orvos által felírt receptje van, annak a kiváltásáról is gondoskodik, ahogy téli holmiról – bakancsról, sapkáról, kabátról – is. A hideg idő elmúltával „gardróbcsere” következik, mondta Sajó, aki szerint, az, aki fűtött lakásban él és egy zsák ruhát adományoz valakinek, nem is gondol arra, hogy abból a zsákból a megajándékozott legfeljebb két-három darabot választ ki, hiszen annyit tud csak magán hordania, annál többet nincs hová tennie. Ezért

a tavasz és a meleg idő beálltával teniszcipőt, könnyű kabátot, esőköpenyt, a nyárias időjárásnak megfelelő ruházatot és lábbelit gyűjtenek.

„A gyógyszerrecepteket továbbra is kiváltjuk, de sokan nem rendelkeznek egészségügyi biztosítással, nincsenek háziorvosi nyilvántartásban, hiába fáj valamilyük, mi sem tudunk arra recept nélkül fájdalomcsillapítót venni” – mutatott rá a projekt kezdeményezője.

A Solidaris Egyesület által felkarolt hajléktalanok közül két személy időközben munkahelyet is talált magának. Azonban ehhez is szükségük volt segítségre, hiszen a lakhely nélküli személyek csak ideiglenes személyi igazolványhoz jogosultak, amihez viszont hagyományos, papíralapú fénykép szükséges, ami ugyancsak pénzbe kerül. Hivatalos papírok nélkül pedig nem alkalmazták volna őket.

A néhány hónapja kezdeményezett gyűjtés, miszerint egy-egy hajléktalan havi ellátása 300 lejbe kerül és erre kerestek támogatókat, nem járt sikerrel, egy-két személy vállalkozott erre csupán.

De az egyesület továbbra sem engedte el a kezüket ezeknek az elesett embereknek, hanem a kemény és következetes, szigorú szabályok mellett, folytatja, hogy a következő télre még összehangolódottabban készülhessenek.