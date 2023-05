Nyáron kezdődik a Hargita utca felújítása

A Hargita utca ezen szakaszának felújításával párhuzamosan az ide csatlakozó Olt, Sas, Búza és Levendula utcák korszerűsítését is el szeretnék végezni a város költségvetéséből; ezek a tervek is elkészültek, és várhatóan jövőben végzik el a munkát – tudtuk meg. A Hargita utca második, a vasúti felüljáró és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítására ezután írják ki a közbeszerzési eljárást, mivel a projekthez szükséges számos szakhatósági beleegyezést újra ki kellett váltani. Mivel ez egy rövidebb útszakasz, a munkálatot idén be is lehet fejezni – közölte az alpolgármester.