Nyári egyetem a Sapientián: a technikai és tudományos újdonságok mellett a közélet, a világpolitika is szóba kerül

• Fotó: Haáz Vince

A rendezvény főszervezője, Ferencz Katalin elmondta, a Hallgatói Önkormányzat tagjai évek óta Magyarországra járnak nyári egyetemekre, ott ugyanis minden nagy egyetem szervez átfogó nagy kaliberű rendezvényt, míg a hazai egyetemeken ez nem szokás. A Sapientia marosvásárhelyi diákjai pedig pont ezen szeretnének változtatni.

A diákok érdeklődési köre a mérvadó

Kolozsváron még szerveznek nyári egyetem jellegű dolgokat, de csak bizonyos tematikákban. Mi azonban olyant szerettünk volna, amely általánosabb, több mindenkihez szól, egyetemistáknak, de kívülállóknak is szól

– magyarázza a Hallgatói Önkormányzat elnöke, Ferencz Katalin. Hozzátette, éppen ezért az előadásokban igyekeztek aktualitásokat feldolgozni, a 2014 és 2018 közötti újdonságokról értekezni, de az IT-szektor és a különböző technikai fejlesztések mellett

a politika, a közélet, a humántudományok, a biológia, valamint az orvostudományok is helyet kap a nyári egyetemen.

„Olyan aktuális dolgokról beszélünk, amelyek most a közbeszédet is tematizálják, de amelyek minket, diákokat is érdekelnek” – mondta a főszervező.

HIRDETÉS

3 kerekasztal, 26 előadás

A hatnapos rendezvényen éppen ezért három kerekasztal-beszélgetés is lesz: egyikben az IT-intröszting a téma, a másikban a nők és a karrier kérdéskörét járják körbe, míg a harmadikban a közélet világítódik meg, avagy kiderül, mi zajlik a politika mögött. Emellett a hat nap alatt összesen 26 előadás zajlik különböző témakörökben:

az előadók egyrészt a Sapientia három karának oktatóiból kerültek ki, de a Babeș-Bolyai Tudományegyetemről, az orvosi egyetemről, valamint Magyarországról is érkeznek a tematikák különböző szakértői,

például a protokollszakértő vagy a coach tréner, de még a hazai és a világpolitika problémái is felszínre kerülnek az előadásokban.

A nyári egyetem nem csak agytágításra jó, a diákok több szabadidős tevékenységet is szerveznek a résztvevőknek, akik így kvízpartin mérhetik össze tudásukat, menekülő szobába is betérhetnek, de gitárest, társasjáték-bajnokság, nyári mozi és placcos buli is vár majd rájuk. Ferencz Katalin felhívta a figyelmet, hogy

az előadások nem csak egyetemistáknak szólnak, bárki betérhet egy előadás vagy akár a teljes program idejére a koronkai kampuszra.

Hogy eltudjuk dönteni, melyik előadás, téma érdekel a sok közül, érdemes a Sapientia Nyári Egyetem 2018 nevű Facebook-oldalon böngészni.