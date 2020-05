Növendékmáj: hétköznapi, mégis szokatlan Fülöp-Székely Botond • 2020. május 13., 12:39 • utolsó módosítás: 2020. május 13., 13:29 2020. május 13., 12:39utolsó módosítás: 2020. május 13., 13:29 Noha nem mindenki szereti a belsőségeket, a máj nagyon rendkívül sokoldalú alapanyag, amellyel szívesen dolgozik a konyhában Karácsony József. A Főnix Konyha séfje hangsúlyozta, kiemelkedően fontos, hogy megfelelően készítsük el a növendékmájat, hiszen így a válogatósabb ismerőseink is megszerethetik.

Karácsony: ha jól készítjük el, akkor bárki hamar megszereti a finom belsőséget • Fotó: Erdély Bálint Előd

A növendékmáj különösen finom, illetve rostozatában is különbözik a bárány vagy éppen a sertés májától, ráadásul az íze is intenzívebb – fogalmazott Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Érdemes ezt választani, hiszen általában a hentesboltokból beszerezhető és az elkészítése sem nagy ördöngösség. „Grillen és serpenyőben is meg lehet sütni a májat, mindkét esetben nagyon ízletes és laktató lesz az ételünk. Ebben is különbözik például a sertésmájtól, amelyből inkább házi pástétom készül” – magyarázta a szakember.

A búzaliszttől puhul meg igazán a máj • Fotó: Erdély Bálint Előd

Forró olajban az igazi A szakács tapasztalatai szerint sokan azért nem szeretik a belsőségeket, mert eleve előítéleteik vannak vagy rosszul elkészített belsőséget kóstoltak korábban. Éppen ezért tartja fontosnak, hogy mindent annak módja szerint végezzen a konyhában. Ő első lépésként vékony csíkokra vágta a megmosott növendékmájat, majd lisztbe mártotta ezeket. „A növendék mája sötétebb a többi háztáji állaténál és valamivel keményebb is. Éppen ezért kell lisztbe mártani, hogy a sütés során megpuhuljon. Persze az is segít, ha finom mustárral kenjük be” – magyarázta. A májszeleteket maximum borssal érdemes ízesíteni a sütés előtt, a só kivonná ugyanis a vért.

„Van, aki arra esküszik, hogy vízbe vagy éppen tejbe kell áztatni a májat nyersen, hogy megpuhuljon, de szinte bármilyen folyadékra igaz, hogy az csak a vért von ki belőle, egyéb hatást nem érünk el. Éppen ezért nem érdemes ezeket a módszereket alkalmazni” – szögezte le. Közben egyébként lehet is beleönteni a serpenyőbe az olajat, amelyet hagyni kell felforrósodni. Nagyon lényeges, hogy forró olajat használjunk, hiszen a lehető leggyorsabban el akarjuk készíteni a májat, különben kemény, rágós lesz. Minél többet sütjük, annál jobban megedződik – így Karácsony. Érdemes némi fokhagyma olajat is önteni a serpenyőbe, miközben készül az étel, hiszen nagyon jó ízhatást érhetünk el. Amint ropogósnak tűnik a máj két oldala, már vehetjük is ki a serpenyőből, nem baj, ha a belseje csak közepesen sült át. Attól ugyanis csak finomabb lesz. Ezután néhány percig érdemes pihenni hagyni az ételt, hiszen ez idő alatt is puhul.

Só kerül a májra Tört burgonyát választott köretként a szakember. Ennek elkészítése is egyszerű, hiszen kezdésként csak meg kell hámozni és le kell reszelni a sós vízben főzött pityókát. Ezután egy edényben hagymát kell dínsztelni a máj átsütéséhez használt olajban, s ezzel kell összekeverni a krumplit. Ízesítésként sót, borsot és némi őrölt pirospaprikát használhatunk és már fogyasztható is. Miután a tányérra került a máj, azt némi borssal és most már durva sóval is ízesítette a szakember, rögtön kitálalta a pityókát is. Ha jól dolgoztunk, akkor sok esetben a fogyasztó meg sem tudja mondani ránézésre, hogy mi van a tányéron, sőt van, aki evés közben is csak találgat. Így biztosan meggyőzhetünk néhány embert, aki eddig ódzkodott a máj fogyasztásától” – mosolyodott el a séf. Hozzátette, az étel mellé némi szűretlen kézműves sör fogyasztását ajánlja.

Közvetlenül a fogyasztás előtt érdemes megsózni a májat • Fotó: Erdély Bálint Előd