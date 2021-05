Növekvő medveveszély: néhány megye Románia állatkertje, az ország pedig Európáé

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Azóta két alkalommal, 2017-ben és 2019-ben a problémás, településekre bejáró medvék kilövésére hagytak jóvá beavatkozási kvótát, kétszer 140 példányra. Felidézte, a Kovászna megyei vadásztársaságok az elmúlt években több veszélyes medve kilövésére kértek engedélyt, ám ezeknek csak a felét hagyta jóvá a minisztérium.

Nem egyértelmű, miért utasítják el a kéréseket, általában arra hivatkoznak, hogy a medve nem okozott jelentős kárt, nincs elég bizonyító irat – mondta Gheorghe Neagu. Rámutatott, közben évről évre gyarapodnak a vadkárok, miközben 2016-ban Kovászna megyében még 120 medve által okozott kárt jelentettek, egy évvel később megkétszereződött a számuk, elérte a 248-at.

Tavaly országos szinten 140 millió lej értékben kellett volna kárpótlást kifizetni, ám még a 2019-es károkat sem térítették meg maradéktalanul.

Az igazgató felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi jogszabályok értelmében csak a mezőgazdaságban okozott károkat és az elpusztított háziállatok értékét térítik meg, miközben a medvék más javakban is kárt tesznek.

Felidézte, hogy tavaly Kommandón egy házba tört be a medve, megsebesítette magát egy üveggel, mindent összetört, összevérezett, tönkrement a teljes berendezés, ám a tulajdonosnak nem fizet senki kárpótlást. Idén vendéglőkbe, panziókba törtek be a nagyvadak, felfeszegetve a hűtőszekrényeket, a tulajdonosok pedig maradnak a kárral. Mikóújfalun házakba tört be a medve, Előpatakon az elmúlt napokban 13 riasztás volt a Ro-Alert rendszeren, szarvasmarhákat ölt meg, méhkaptárokat, krumpliültetvényeket tett tönkre a medve.

Hargita, Kovászna, Brassó, Argeș és Prahova megyék Románia állatkertjei lettek, az ország pedig Európáé. A törvénykezés nem elég koherens, nincs kvóta, hogy kordába tudjuk tartani a medvepopulációt

– mondta Gheorghe Neagu. Rámutatott, nincsenek pontos adatok, az állomány felmérésére elavult, 30-40 éves módszereket használnak, de a becslések szerint a háromszéki erdőkben 2016-ban 1200 medve élt, tavalyra a számuk 1670-re növekedett.

Kérdésünkre az igazgató kifejtette, tavaly azért nem jártak be nagy számban a medvék a településekre, mert megették a sertéspestisben elhullt vaddisznók tetemét, és a makktermés is bőséges volt. Idén azonban megkésett a tavasz, későn nőtt ki a táplálékuk egyik alapját jelentő fű, így egyre nagyobb számban jelennek meg a falvakon eledel után kutatva. Az országutak mentén felelőtlen emberek a gépkocsiból etetik a medvét, holott ezzel a vadnak ártanak, hiszen odaszoktatják, fejtette ki Gheorghe Neagu.

Rámutatott, már évekkel ezelőtt javasolták, hogy a veszélyes medvékre megyei szinten adhassanak kilövési engedélyt, hasonlóképpen a vadkárokat is helyben fizessék, ám javaslatukat nem hallgatták meg. A Kovászna megyei prefektúra összeállított egy vaskos anyagot a károkról, a veszélyekről, megoldást sürgetve, mielőtt bekövetkezik a tragédia, és emberéletet követel az egyre több medvetámadás, mondta Cosmin Boricean alprefektus. Az anyagot elküldték a környezetvédelmi és a belügyminisztériumnak.