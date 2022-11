Növekedett a támogatásra szorulók száma Gyergyószentmiklóson – nőhet az adakozóké is

„Nehéz tél elé nézünk, rengeteg embernek szüksége lesz a segítségre. A járványidőszak alatt is működött ez az akció, és úgy gondolom, hogy akárcsak a pandémiában, most is Szent Miklós az igazi védnöke az adománygyűjtő kezdeményezésnek” – hangsúlyozta Csergő Tibor polgármester. Gyűjtőpontok vannak a Sláger Centerben, a Bucsin negyedi BB Marketben és Amigo üzletben, a Virág negyedi Barabás húsboltban, de a főtéri Kordial üzletben, a felszegi Diszkont üzletben, Tinka boltban, valamint a szociális igazgatóság székelyén is fogadják az adományokat.