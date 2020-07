Nőtt a magyar pedagógusok presztízse

Az oktatási minisztérium magyar államtitkárságának képviselői pénteken a Sapientia EMTE marosvásárhelyi karának udvarán oklevelet adtak át azoknak a tanároknak, akik a szükségállapotban vállalták, hogy a közszolgálati televízió képernyőjén keresztül oktatják a végzős diákokat a csatorna Telesuli című műsorában. A marosvásárhelyi díjátadóval egy időben zajlott a bukaresti és a kolozsvári záróünnepség is.

• Fotó: Haáz Vince

A több mint kétórás esemény a bukaresti díjátadó gála szónoklataival kezdődött, amelyet élőben közvetítettek egy óriásképernyőn keresztül a marosvásárhelyi egybegyűlteknek, akik a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem udvarán a tűző napon – legtöbben a követelményeknek megfelelően maszkban – nézhettek végig. Rajtuk kívül Kolozsváron is végignézték az oktatási minisztérium és a kormány tagjainak szónoklatait.

Szerinte a pedagógusok „munkájának gyümölcse” megmutatkozott a diákok záróvizsgájának eredményeiben is.

A politikusok is kihasználták a díjátadót

Ludovic Orban miniszterelnök bevallotta, eleinte nem értette, hogy miért hívta meg őt a tanügyminiszter erre a díjátadóra, de aztán megértette az esemény fontosságát. Hangsúlyozta, az oktatáshoz való jog alapvető fontosságú a gyermekek számára. Azt is megjegyezte a miniszterelnök, hogy

a vizsgákra „példaértékű körülmények között” került sor, az „agresszív kampány”, illetve a rendkívül magas szintű bizalmatlanság dacára, és annak ellenére, hogy a szülőket „arra buzdították, hogy gyermekeiket ne engedjék a vizsgákra”.

Raluca Turcan miniszterelnök-helyettes is szót kapott, elismerését fejezte ki a tanárok munkájáért. Általánosan beszélt más célokról is, továbbá az eltérések és egyenlőtlenségek leküzdését is megemlítette,

hozzunk létre egy olyan országot, ahol az oktatás ingyenes és becsületes

– jegyezte meg a miniszterelnök-helyettes.