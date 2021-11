Nő a hibridautók száma Székelyudvarhelyen

A néhány éve látható hibridautók mellett újabban az elektromos járművek is kezdtek feltűnni Székelyudvarhelyen. Noha vételáruk esetenként meglehetősen borsos még, a költségkímélő fenntarthatóságuk, az állami támogatások és az ilyen járművekre megállapított helyi adó alacsony volta sok vásárlót meggyőz arról, hogy jó befektetés akár használt, akár új modellt vásárolni.

Nő az érdeklődés az elektromos és hibridautók iránt, remélhetőleg a töltőállomások száma is gyarapodik • Fotó: Erdély Bálint Előd

Növekvőben azok száma, akik úgy döntenek, hogy hibridautót vásárolnak – tudtuk meg Szécsi Veronikától, az Euro-Car Trading értékesítési igazgatójától. Azoknál a modelleknél, amelyekből benzines és hibridváltozat is van, a vevők mintegy 70 százaléka az utóbbit választja. Dízelautókat már nem is nagyon keresnek. Amit viszont sokan nem tudnak vásárláskor, az, hogy

a hibridautó meghatározás nem feltétlenül elektromosan működő autót jelent.

Van az úgynevezett „mild hibrid”, vagyis az az autótípus, amelyben van ugyan villanymotor is, ám az csak gyújtáskor segít, és van a „full hibrid”, amely adott esetben 50–60 km/h sebességig elektromos üzemmódban is tud menni – magyarázta Szécsi Veronika. Hozzátette,

minden, hibridnek minősített modell vásárlása esetén a roncsprogram keretében akár 12 ezer lejes állami támogatást is kaphat a vásárló.

Ez jelentős kedvezmény, viszont a hibridautók magasabb árkategóriába is tartoznak, ezért a magánszemélyek 90 százaléka a roncsprogram keretében vásárol ilyent. Elsősorban középkorúak érdeklődnek irántuk, „a fiatalok erősebb motorizációjú, sok lóerővel rendelkező autót szeretnének, hibrid mellett főként a családosak, a 30–60 év közöttiek döntenek” – tette hozzá Szécsi Veronika.

Slágergyanús villanyautók

Elektromos és hibridautókra jelentős állami támogatás van, akár 45 ezer lejes kedvezménnyel is lehet ilyent vásárolni – tudtuk meg Máthé Anikótól, az Autogroup Simó Dacia részlegének értékesítési tanácsadójától. Rengeteg a rendelés a Dacia idén megjelent elektromos modelljére, amely így esetenként kevesebb mint kilencezer euróért elvihető. A szállítás viszont jelenleg Európa-szerte gondot jelent, így nálunk is, ezért

a várakozási idő akár egy év is lehet

– mondta Máthé Anikó. Hozzátette, a roncsautóprogramra meghatározott keretösszeg idénre már elfogyott, a 45 ezer lejes támogatás viszont még elérhető.

HIRDETÉS

Nagy Szilárd, a Renault részleg eladási ügynöke elmondta, a francia autómárkából hibrid és elektromos modellek is vannak, az érdeklődés rendkívül megugrott a korábbi évekhez képest.

Van egy kis bizonytalanság az emberekben, de ez megszűnik, amint kipróbálnak egy elektromos vagy hibridautót

– mondta. Továbbá az is ad a klienseknek egy kis gondolkodni valót, hogy a hibrid és elektromos autók árai magasabbak a hagyományosaknál, folytatta Nagy Szilárd, ez esetben használt modellek közül is választhatnak, amelyeknek lényegesen kedvezőbb az ára. Az állami támogatásokat figyelembe véve azért mégis érdemesebb újat vásárolni – tette hozzá.

Adótakarékosak is

Jelenleg Székelyudvarhelyen 229 hibridjármű van bejegyezve, ebből 133-nak jogi személy a tulajdonosa, 96-nak pedig természetes személy – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal sajtószóvivőjétől. Elektromos gépkocsiból összesen 82 van, ebből 75 jogi személy, 7 természetes személy tulajdonában van. Országos szinten a hibrid rendszerű gépjárművek éves adójának kiszámításakor legtöbb 95 százalékos kedvezmény adható, Székelyudvarhelyen ezt az értéket alkalmazzák, elektromos autókra pedig nem kell adót fizetni – tette hozzá Zörgő Noémi.

Töltőállomások több helyen



A plug-in hibridek (20–50 km elektromos hatótávú hibridautók – szerk. megj.) illetve az elektromos autók töltését a tulajdonosaik jobbára otthon végzik, de a városban és környékén már több ponton is vannak töltőállomások. Így a Septimiánál, a Gondűző Szállodánál, az 1918. december 1 utcai Merkúr áruháznál, az Autogroup Simónál és az Eurocar Tradingnél is elérhetők. Továbbá Homoródfürdőn és Farkaslakán is vannak töltőállomások.