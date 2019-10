Nívós búcsúkiállítás nyílik a felújítás előtt a Székely Nemzeti Múzeumban

Még mielőtt elkezdődik a felújítása, rangos kiállításnak biztosít helyet a Székely Nemzeti Múzeum • Fotó: Kocsis B. János

Vargha Mihály múzeumigazgató keddi sajtótájékoztatóján elmondta, mintegy 80 művet mutatnak be, az erdélyi magyar képzőművészek lezárt életműveiből, a progresszív vonulatot teszik közszemlére. A tárlaton Ács Ferenc, Baász Imre, Barabás Miklós, Bene József, Börtsök Samu, Gyárfás Jenő, Koszta József, Kováts Ferenc, Mattis-Teutsch János, Nagy Albert, Nagy Imre, Nagy Oszkár, Pirk János, Plugor Sándor, Sikó Miklós, Szathmáry Papp Károly, Szolnay Sándor, Varga Nándor Lajos, Ziffer Sándor művei láthatja a közönség.

A Panteon olyan tárlat, amely tükrözi, kik vagyunk mi, erdélyiek. Örvendünk, hogy most a sepsiszentgyörgyi közönség ismét láthatja ezt az értékes gyűjteményt, hiszen jó évtizede nem volt itthon közszemlére téve, a magyar festészet napja kiváló alkalom arra, hogy ismét egyben csodálhassuk meg a Panteont

– mondta el Vargha Mihály. A Panteon budapesti és csíkszeredai bemutatkozó után érkezik haza a magyar festészet napja rendezvénysorozatra. Vargha Mihály felidézte:

HIRDETÉS

a Pesti Vigadóban egy hónap alatt közel négyezer látogató fizetett be a tárlatra, aki ismerte az erdélyi képzőművészeket azért lelkendezett, aki eddig nem, azért, mert felfedezte értékeit.

A Budapesten bemutatott anyag mintegy 60 százalékát láthatják a sepsiszentgyörgyiek, ám ez nem vált a kárára, azáltal, hogy még szigorúbbak voltak a válogatásnál, „sűrítettebbé” vált a tárlat – mondta az igazgató. Ez a válogatás „a jéghegy csúcsa”, hiszen például Mattis Teutsch János kilencven alkotása van a múzeum tulajdonában, és abból kettő került be a válogatásba, Gyárfás Jenő nyolcvan műve van a birtokukban, ebből is kettőt mutatnak be. A múzeumnak jelenleg mintegy 3400 darabos képzőművészeti gyűjteménye van, az elmúlt tíz évben folyamatosan gyarapították. A Panteonba a lezárt életművekből válogatnak, tehát az elhunyt „festőfejedelmek” alkotásai kerülnek be, ám az elmúlt években a Panteon is tovább bővült, például Jecza Péter, Kusztos Endre, Korondi Jenő, Jakobovits Miklós munkáival.

Akik még néhány éve kortárs alkotók voltak, ma már azzal, hogy lezárult az életművük, bekerültek a Panteonba

– fejtette ki Vargha Mihály. A gyűjteménygyarapítás a múzeumi munka egyik legizgalmasabb feladata, évente egy-két itthon alkotó fiatal művésztől is vásárolnak, ezzel a gesztussal értékelik a tehetségüket és a munkájukat – emelte ki az intézmény igazgatója. A múzeum ebben a tekintetben „világítótoronyként” működik, amikor vásárolunk, megvizsgáljuk, mi az ami kallódik, van amikor kénytelenek vagyunk „tüzet oltani”, mert hiányzik egy reprezentatív alkotás, de sok esetben előre tudunk gondolkodni, és gyarapítani a gyűjteményt – tette hozzá.

A Panteon kiállítás december végéig megtekinthető lesz keddtől péntekig 9-16 óra között, szombaton és vasárnap 9-14 óra között a Székely Nemzeti Múzeumban.

Felújítás előtti utolsó kiállítás

Tulajdonképpen már elkezdődött a Székely Nemzeti Múzeum épületének felújítása, hiszen a mérnökök már méréseket végeznek. A tavaszra időzített végleges kiköltözés előtt a Panteon lesz az utolsó nagy kiállításuk, ezt követően már nem fogadnak új tárlatokat, amíg a munkálatok zajlanak. Ez idő alatt az értékes gyűjteményeket nem raktárakban szeretnék tárolni, hanem Kárpát-medencei körutakat szerveznek.

Eddig hiába kérték Gábor Áron ágyúját, nem adtuk, ám most azt is el lehet mozdítani

– szögezte le az igazgató. November közepén Budapesten a Hadtörténeti Múzeumban nyílik meg a Lészen ágyú! történelmi tárlat, és most zajlanak a tárgyalások, hogy jövő év március 15-én a Magyar Nemzeti Múzeumban állítsák ki az 1848-49-es történelmi relikviákat, abban bíznak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Gábor Áron ágyúja mellől mondja majd ünnepi beszédét. Az ágyú mellett Bem apó kitüntetése, a Kufstein várbörtönében raboskodók türelemtárgyai, pisztolyok, bizonyítottan 48-as relikviák is „útra kelnek”, a tervek szerint Szegeden és Kecskeméten is bemutatják.