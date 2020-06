Nincs veszve az Orbán Balázs iskola sporttermének ügye

Már gyakorlata van a székelyudvarhelyi városvezetésnek az online ülésezésben • Fotó: Beliczay László

Ismét felemás ülést tartott Székelyudvarhely önkormányzati képviselő-testülete: a városatyák többsége online csatlakozott a tanácskozáshoz, míg a polgármester, alpolgármester és a polgármesteri hivatal illetékesei, illetve a város főjegyzője az ülésteremben gyűlt össze. Már a kezdésnél módosult a napirend, hiszen a távhőszolgáltató Urbana Rt. alapító okiratának és a vállalat éves költségvetésének tervét megtárgyalták (és később el is fogadták a városatyák), a vezetőtanácsbeli tisztségek betöltésére vonatkozó tervezetet ellenben levették a napirendről. A közüzemi mű éves költségvetése kapcsán egyébként Németi Zoltán gazdasági igazgató elmondta: a várható időjárási viszonyokkal számolva idén mintegy kétszázezer lejes nyereséggel számol a vállalat.

Bölcsőde és helyi pályázatok

Székelyudvarhely csatlakozott az Erdély útja (a mintegy ezer kilométert felölő gyalogos útvonal kiépítését célzó), illetve a Mária-út projekthez is. Terítéken volt a városi bölcsőde fenntartásának ügye is: a város gyermekenként havonta 380 lejjel járul hozzá a kisdedmegőrző működéséhez. A fenntartó által biztosított összeg mellé a jövedelem alapján a szülőknek önrészt is kell fizetni, ez azonban csupán töredéke a havi ellátási költségnek. Egyébként az ülésen az is elhangzott:

idén július 13-án kezdődik a bölcsődei beiratkozás, és összesen 51 üres helyre várják a gyerekeket.

A testület két pontban tárgyalta a vírusjárvány és a szükségállapot miatt elhalasztott helyi pályázatok kiértékelését. Az egyházak ezúttal összesen 230 ezer lejre pályázhattak, a keretösszeget végül öt pályázónak osztotta szét a bizottság. A sportpályázatok kapcsán ismét vita alakult ki: ezúttal Ketesdi Imre, MPP-s önkormányzati képviselő fejtette ki aggodalmát, hogy jogszerűtlen lenne ebben a kategóriában a Szejke Sportklubnak is pénzt osztani, annak tükrében, hogy a kézilabdacsapatot működtető klub egyik alapítója maga a város. Venczel Attila főjegyző újfent igyekezett eloszlatni a jogi kételyeket. Elmondta, ebben az ügyben több ízben elküldte jogi indoklását az önkormányzatnak, szerinte a Szejke Sportklub támogatása nemcsak lehetséges a saját pályázati rendszerben, hanem ez a legjobb módja annak, hogy a város – az esélyegyenlőség és méltányosság elvét is fenntartva – jogszerűen pénzhez juttassa a klubot. Egyébként az ülésen az is eldőlt, hogy

a Szejke Sportklubnál vezetőségénél megürült helyet Buzogány Attila, a Melinda Steel Kft. kereskedelmi igazgatója fogja betölteni.

A választás azért is találó, mert a Melinda-csoport a Szejke Sportklub főtámogatója.

Drágább lesz a taxizás

A helyi taxitársaságok sokévi kérése jutott érvényre csütörtökön, az önkormányzati testület ugyanis rábólintott a fuvardíjak megdrágítására. A döntés értelmében a napközbeni kilométerenkénti fuvardíj plafonértéke 3,10 lej, az éjszakai fuvardíj ennél legtöbb egyharmaddal lehet drágább, illetve a várakozás óránkénti díját maximum 33 lejben határozták meg.

Több tagsági díjat is fizetnie kell a városnak: a testület jóváhagyta a Hargita Víz Egyesület számára fizetendő – mintegy 8 ezer lejnyi – tagságdíjat, illetve a Romániai Megyei Jogú Városok Egyesületéhez és a Romániai Energia Városok Egyesületéhez való tartozásért járó díjakat is.

Rövidesen elkezdődhet két, a Függetlenség úton lévő négyemeletes lépcsőház hőszigetelése is: a munkára a harmadik kiírásra jelentkezett kivitelező, a beruházás műszaki és gazdasági tervét fogadták most el a városatyák.

Ismét terítéken volt az Orbán Balázs Általános Iskola sporttermének az építése is: a beruházás tervét 2015-ben készítették, 2017-ben folyamodtak pályázati forrásokért (erre közel öt millió lejt nyert a város). A 2018-ban meghirdetett licitre egy olasz vállalkozás jelentkezett, amely aztán nem végezte el a munkát. A közbeszerzést akkor ismét kiírták, 2019-ben azonban változtak az építőipari minimálbérek, ezért a beruházás költségvetését ismét módosítani kellett.

A mostani terv így az eredetileg meghatározott 2,5 százalékos önrészhez képest 45,5 százalékkal számol, a beruházás összértéke így öt millióról kilenc millió lejre nőtt.

Az önrész megemelkedése tükrözi azt a problémát, amelyre néhány éve a polgármester hívta fel a figyelmet: Gálfi Árpád újfent elmondta, rendellenességeket fedezett fel a polgármesteri hivatal beruházási osztályán, a nagy port kavart ügy végén az akkori osztályvezető elhagyta a hivatalt. Gálfi úgy fogalmazott, tisztában van vele, hogy a késlekedés és a kialakult botrány miatt sokan szidják, ellenben ő a pozitív megítéléssel és a békességgel szemben fontosabbnak tartotta rendet rakni a beruházási osztály háza táján. A általános iskola sporttermének ügye egyébként nincsen veszve: a testület elfogadta a módosított terveket, a pályázati szerződés pedig egy évvel meghosszabbítható.

Az ülés végén vitát szült az újabb jogi szolgáltatások igényvételének kérelme is: a város a Macops Kft.-vel van perben (az ügyet a cég terelte jogi útra) a szejkei közművesítést kapcsán. A beruházást a cég elvégezte, a munkát a városvezetés nem vette át, mert rendellenességet találtak a dokumentációban.