Nincs nyugtuk a hangoskodó fiataloktól

Hangoskodó, trágárul beszélő és rongáló fiatalokra panaszkodik több székelyudvarhelyi lakos is a Tomcsa Sándor-negyedben. Egyikük a napokban szerkesztőségünket is felkereste panaszával: állítása szerint veszélyben érzi magát, ahogy egyes szomszédjai is, saját ingatlanjukban.