Nincs elegendő oltóanyag a csecsemőknek beadandó kombinált vakcinából Hargita megyében

Augusztus második felében fogyott ki a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság raktárából a csecsemőknek 2, 4, illetve 6 hónapos korban beadandó, hexavalens oltásként ismert, hepatitis B, diftéria, tetanusz, szamárköhögés, gyermekbénulás, valamint a B típusú Haemophilus influenzae ellen védő kombinált oltóanyag. A védőoltásból a háziorvosok egy részét tudták már csak kiszolgálni a múlt hónapban, és bizonytalan volt az is, hogy mikor kap újabb oltóanyag-szállítmányt a megyei egészségügyi igazgatóság.

Hargita megyében egyébként korábban volt elegendő vakcina az említett típusból, de az egészségügyi minisztérium kérésére az egészségügyi igazgatóság több alkalommal is kisegítette a készletből azokat a megyéket, amelyekben már elfogyott a kombinált oltóanyag, így végül itt is elfogyott. Mivel az első oltást két hónapos időközökkel követik az emlékeztető oltások, fontos lenne, hogy mihamarabb rendeződjön az oltóanyagellátás – mondta akkor Tar Gyöngyi.

A koronavírus elleni vakcinákról



Nem sok hír van ugyanakkor a koronavírus omikron variánsa ellen kifejlesztett oltóanyagok érkezéséről sem. Amint azt a megyei egészségügyi igazgatóság vezetője kérdésünkre elmondta, ő is annyit tud erről, amit Alexandra Rafila egészségügyi miniszter korábban a központi sajtóban nyilatkozott, vagyis azt, hogy októberre várható a vakcinák érkezése. „Magyarországon ugye már megkezdték az omikron elleni negyedik Pfizer oltások beadását, ott Pfizert vettek, itt még nem tudom, hogy melyik lesz. A nyár folyamán egy videokonferencián azt mondták, hogy valószínűleg a kórházi oltóközpontok tevékenységét fogják újraindítani, meg hát persze a háziorvosoknál is be lehet majd adatni” – közölte Tar Gyöngyi.