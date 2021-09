Nincs elég pénze Csíkszeredának a Nagy István festő utca felújítására

Az elszállt építőipari árak nem teszik lehetővé, hogy a helyi önkormányzat saját költségvetéséből újítsa fel a csíkszeredai Nagy István festő utcát. A városközponti lakóövezet korszerűsítése jövőben kezdődhet el, de ehhez kormánytámogatásra is szükség van.

A Nagy István festő utcában megfelelő körülményekre van szükség úgy a parkolás, mint a közlekedés számára • Fotó: Veres Nándor

Az előregyártott betonelemekből épült tömbházak túlnyomó részét már külsőleg felújították és szigetelték, ezt követné a szándék szerint az utca, járdák és parkolók teljes felújítása, ahogy a közeli Octavian Goga sétányon is történik.

Új zöldövezeteket, sövényeket telepítenek a tömbházak között, pihenőfelületekkel, padokkal, kerítésekkel, és kerékpártárolók elhelyezésére is lesz lehetőség, ha a lakószövetségek igénylik. A parkolóhelyeket a lakóövezetet körülölelő út mentén alakítják ki, beleértve az egykori garázsok helyét is. Egy rugalmas burkolatú futópálya is készülhet, hasonló ahhoz, ami a Gyermek sétányon van.

A használaton kívüli kazánház helyett már korábban egy többszintes parkolóház építésének ötlete merült fel.

Ez nem része a felújításnak, de ezt a helyet fenntartják ilyen célra – tudtuk meg Bors Bélától, aki szerint számítanak magánbefektetők beruházására is a parkolóház építése céljából, eziránt már van is érdeklődés.