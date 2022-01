Nincs a szociális lakások építéséhez szükséges eladó telek Csíkszeredában

Belterületre van szüksége a csíkszeredai önkormányzatnak az építkezéshez, ám egyelőre senki sem ajánlott fel ilyet a célszerűségi tanulmányban meghatározott övezetben. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Tavaly augusztusi ülésén fogadta el a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület azt a célszerűségi tanulmányt, amelynek alapján

a város beltelket vásárolhat szociális lakások építése céljából a nehéz helyzetbe került, lakhatási lehetőség nélkül maradt családok, személyek elhelyezésére – erre a csíksomlyói tűzkárosultak miatt is nagy szükség van.

A tanulmány szerint a kolozsvári székhelyű Homes of Hope Egyesület öt lakóház építését vállalja ilyen rendeltetetéssel, ehhez pedig

az önkormányzatnak 1000 és 2000 négyzetméter közötti nagyságú, telekkönyvezett, beépíthető és közművesíthető belterületet kell vásárolnia.

Azt is meghatározta a tanulmány, hogy az erre a célra szánt telek a Hargita, Hajnal utcákban, illetve a Rét utcának a Hargita utca és a vasútvonal közötti részén lehet. Azóta eltelt közel fél év, de

érdemi felajánlások nem érkeztek

– erről számolt be érdeklődésünkre Korodi Attila. Csíkszereda polgármestere szerint az az övezet volt beazonosítva akkor az építkezés céljaira, amely a főépítészi iroda szerint a leggyorsabban urbanisztikai körforgásba hozható. Egy ajánlatról tud, de az részben külterületre vonatkozott, az pedig teljesen más vásárlási eljárást feltételez – ezt végül nem is nyújtották be.

HIRDETÉS

Változtatni kell

Ebben az évben ismét megpróbálják a területvásárlást, a költségvetésben is különítenek el pénzt erre a célra – mondta a városvezető.

Mindig is szükség van szociális lakásokra. Most azt kértük a főépítészi irodától, értékelje újra, hogy lehet ezt a folyamatot érdemben beindítani, hogy legyen egy végkifejlete záros határidőn belül

– tette hozzá Korodi. Ez azt is jelenti, hogy a korábbi célszerűségi tanulmányban a területvásárlásra kijelölt övezetet bővíteni kell azért, hogy

a város más részén is tudjon telket vásárolni az önkormányzat, ha lesz felajánlás.

Ez irányú javaslat egyébként a célszerűségi tanulmány elfogadásakor is elhangzott Szőke Domokos önkormányzati képviselő (volt alpolgármester) részéről, de ezt akkor a testület elvetette. Mivel a Hajnal utcai krízisközpontban idén tavasztól átmeneti otthonra találó csíksomlyói tűzkárosultak 2023 nyaráig maradhatnak ott, számukra is lehetőséget jelentenének a szociális lakások. A polgármester szerint a város szeretné addig rendezni ezt a kérdést.

Azt gondoljuk, hogy az önkormányzatnak meg kell adnia minden segítséget ahhoz, hogy azok a családok munkát vállaljanak, saját jövedelemre tegyenek szert, ebben az irányban is vannak előrelépések. Nekünk a felelősségünk nem végtelen, minden esélyt meg fogunk adni arra, hogy az életképes családok ki tudjanak lépni onnan, de nem kell elköteleződnünk a végtelenségig, mert ők is felelősek saját magukért

– pontosított Korodi Attila.