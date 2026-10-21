Nicușor Dan egy amerikai televíziónak: továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra

Fotó: Presidency
Folytatni kell az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat, mert Moszkva egyelőre nem áll készen az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra – jelentette ki Nicușor Dan szerdán az amerikai Newsmax televíziónak.
A román államfő Donald Trump amerikai elnök diplomáciai erőfeszítéseit, ugyanakkor
„Nem hiszem, hogy Oroszország készen áll arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön” – nyilatkozta Nicușor Dan. Szerinte Oroszország gazdasági nehézségei rávilágítanak arra, hogy
Nicușor Dan egyetértett Trumpnak azzal az álláspontjával is, hogy az európai NATO-tagállamoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját védelmükért és növelniük kell katonai kiadásaikat. Románia jelenleg GDP-jének mintegy 2,5 százalékát fordítja védelemre, és ezt az arányt növelni kívánja – jelentette ki az Agerpres szemléje szerint.
Az államfő kitért a román-ukrán határ térségében és a Fekete-tengeren megnövekedett biztonsági kockázatokra is. A Newsmax által idézett adatok szerint idén eddig
Az államfő szerint Románia eddig nem tudott megfelelően védekezni az ilyen incidensekkel szemben, de NATO-szövetségesei segítségével megerősítette védelmi képességeit.
„Kezdetben nem voltunk felkészülve, most azonban már jól felkészültünk” – nyilatkozta Nicușor Dan.
Nemzetközi elfogatóparancsokat adott ki az MNB-ügyben Matolcsy Ádám, a volt jegybankelnök fia és Stofa György üzletember ellen a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF)
A kommunizmusra kevesen emlékeznek nosztalgiával, talán csak azok, akik nem tapasztalták meg a sötét oldalát. Azt viszont nem szabad feledni, ezért is vágott bele a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a kommunista korszakot bemutató múzeum létesítésébe.
Megtiszteltetés és óriási felelősség volt Románia miniszterelnök-helyetteseként képviselni a magyar közösséget, és felelősséggel dolgozni a kormányban – írta szerda délutáni posztjában Tánczos Barna, az RMDSZ szenátora.
Romániában volt tavaly a legnagyobb a GDP-arányos költségvetési hiány az Európai Unióban: 7,8 százalék – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból.
Több diák iskolai tanácsadó segítségét kérte szerdán a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskolában, amikor két nappal a 13 éves tanuló által elkövetett késelés után visszatértek a tantermekbe – közölte a Beszterce-Naszód megyei főtanfelügyelő.
A szabadság nevében mottóval emlékeznek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról az erdélyi, a partiumi és a bánsági településeken. Összesen 158 rendezvényt tartanak 73 helyszínen.
Csütörtökön 8 és 13 óra között akadozhat az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több pontján – tájékoztatott a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű.
Állami kitüntetéseket adtak át az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából az Országház kupolacsarnokában szerdán.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerdán nyugalomra intett a finanszírozási gondokkal küszködő kórházak ügyében.
Indítványozták Matolcsy György letartóztatását a hatóságok – közölte a Telex szerda délután. A volt jegybankelnököt a Központi Nyomozó Főügyészségen hallgatták ki gazdasági csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanújával.
szóljon hozzá!