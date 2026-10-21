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Nicușor Dan egy amerikai televíziónak: továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

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Folytatni kell az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat, mert Moszkva egyelőre nem áll készen az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra – jelentette ki Nicușor Dan szerdán az amerikai Newsmax televíziónak.

Székelyhon

2026. október 21., 21:392026. október 21., 21:39

A román államfő Donald Trump amerikai elnök diplomáciai erőfeszítéseit, ugyanakkor

kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kész lenne békemegállapodásról tárgyalni.

„Nem hiszem, hogy Oroszország készen áll arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön” – nyilatkozta Nicușor Dan. Szerinte Oroszország gazdasági nehézségei rávilágítanak arra, hogy

továbbra is nyomást kell gyakorolni Moszkvára.

Nicușor Dan egyetértett Trumpnak azzal az álláspontjával is, hogy az európai NATO-tagállamoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját védelmükért és növelniük kell katonai kiadásaikat. Románia jelenleg GDP-jének mintegy 2,5 százalékát fordítja védelemre, és ezt az arányt növelni kívánja – jelentette ki az Agerpres szemléje szerint.

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Az államfő kitért a román-ukrán határ térségében és a Fekete-tengeren megnövekedett biztonsági kockázatokra is. A Newsmax által idézett adatok szerint idén eddig

35 drónbehatolást regisztráltak a román légtérben, míg 2025-ben kilencet.

Az államfő szerint Románia eddig nem tudott megfelelően védekezni az ilyen incidensekkel szemben, de NATO-szövetségesei segítségével megerősítette védelmi képességeit.

„Kezdetben nem voltunk felkészülve, most azonban már jól felkészültünk” – nyilatkozta Nicușor Dan.

Külföld
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