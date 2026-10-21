Nicușor Dan egy amerikai televíziónak: továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra

Folytatni kell az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat, mert Moszkva egyelőre nem áll készen az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra – jelentette ki Nicușor Dan szerdán az amerikai Newsmax televíziónak.

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kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kész lenne békemegállapodásról tárgyalni.

„Nem hiszem, hogy Oroszország készen áll arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön” – nyilatkozta Nicușor Dan. Szerinte Oroszország gazdasági nehézségei rávilágítanak arra, hogy

Nicușor Dan egyetértett Trumpnak azzal az álláspontjával is, hogy az európai NATO-tagállamoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját védelmükért és növelniük kell katonai kiadásaikat. Románia jelenleg GDP-jének mintegy 2,5 százalékát fordítja védelemre, és ezt az arányt növelni kívánja – jelentette ki az Agerpres szemléje szerint.

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Az államfő kitért a román-ukrán határ térségében és a Fekete-tengeren megnövekedett biztonsági kockázatokra is. A Newsmax által idézett adatok szerint idén eddig