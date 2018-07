Neves néptáncosoktól és adatközlőktől tanulhatnak Remetén

Idén is gálaműsorral ér véget a tánctábor. Archív • Fotó: Portik-Bakai Ádám

Augusztus 6–11. között rendezik immár hetedik alkalommal a Gyergyói Tánctábort, amelynek ezúttal is Gyergyóremete lesz a házigazdája. Évről-évre nagyobb népszerűségnek örvend a rendezvény, távolabbi helyekről is egyre több a résztvevője. Idén például úgy tűnik, hogy Erdély különböző szögleteiből és Magyarországról nagyobb létszámban lesznek jelen, mint a remeteiek. A korosztályt tekintve is bővülni látszik az érdeklődés: felnőttek is szép számmal iratkoztak fel, családok is jelentkeztek – tudtuk meg Portik-Bakai Ádámtól, aki a szervező Balás Gábor Művelődési Ház igazgatójaként nyilatkozott lapunknak.

HIRDETÉS

A minőségre törekedve, a szervezők idén is neves néptáncoktatókat hívtak meg. A csoportokban zajló foglalkozások oktatói: Farkas Tamás és Farkas Ágnes, Ivácson László és Tekeres Gizella, Bara Szabolcs és Laczkó-Benedek Tünde, Rigmányi Lajos és Rigmányi Kinga. A talpalávalót Bartis Zoltán és zenekara, illetve Petres Attila és zenekara fogja biztosítani. Népdalokat Erőssné Sándor Judittól tanulhatnak majd a táborozók. Ha már kifulladtak a tánc- és daltanulásban, levezetésképpen kézműves foglalkozásokat ajánlanak nekik a szervezők. Ezeket a tevékenységeket helyi kézművesek vezetik napi rendszerességgel.

Az esték sem lesznek unalmasak az egy hét alatt, azoknak legalábbis, akik a napot záró táncházat választják időtöltésnek – ígérik a szervezők. A népzenét, néptáncot kedvelő közönségnek pedig az augusztus 11-ei táborzáró gálaelőadást ajánlják megtekintésre.