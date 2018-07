Zenei csemegék és világpremier a jubiláló dzsesszfesztiválon

Július végén ismét napokig dzsessz szól a Mikó-várban. Archív • Fotó: Veres Nándor

A csíkszeredai dzsesszfesztivál már július 25-én elkezdődik, aznap és 26-án két ingyenes programmal hangolnak a rendezvényre: szerdán ingyenes Mesehetes koncert lesz a Csíki Játékszín előtti téren, csütörtökön pedig az Ólommadár kocsmába várják örömzenélésre a műfaj kedvelőit.

A fesztivál első napja, július 27-e a „majdnem dzsessz”-ről fog szólni, olyan fellépőkkel, akik dzsesszes elemekkel játszanak más műfajú zenét. Így például

ismét látni és hallani lehet majd az eseményre összeálló Tündérground zenekart is.

Fellép aznap az Ineffable együttes is, amely úgymond a dzsesszfesztivál „gyermeke“, a tehetséges csíkszeredai fiatalok együttese a fesztivál hatására jött létre – mesélte megkeresésünkre Szilágyi Nóra, a Csíki Jazz szervezője. Szintén aznap a megyei önkormányzat és a Hargita Megyei Kulturális Központ együttműködése révén

Gyergyószentmiklósra és Székelyudvarhelyre is elvisznek egy-egy ingyenes koncertet,

hogy az is hallgathassa ezt a muzsikát, aki nem tud ellátogatni a csíkszeredai fesztiválra, másrészt pedig, hogy kedvet csináljanak azoknak, akik eljönnének a hétvégi csíki koncertekre.

Július 28-án már délelőtt zajlik a fesztivál, a Mikó-várban interaktív zenei gyermekfoglalkozás lesz, ütőhangszereket készíthetnek és próbálhatnak ki a gyermekek. A Csíki Játékszín művészei számára közben improvizációs műhelymunkát tart Andrew Hefler színész-énekes. Erre déli egy órától az érdeklődők is beülhetnek, a fesztiválra bérletet vásárlók számára az a rendezvény ingyenes lesz.

Szombat este lesz világpremier is, a Dan Berglund Quartet erre a fesztiválra állított össze műsort,

fellép a Sárik Péter Trió Berki Tamással és a Sepsiszentgyörgyön júliusban zajló dzsessztábor tanárai is, Equinox néven, Juhász Gáborral kiegészülve. Vasárnap délelőtt is lesz gyermekprogram és Andrew Hefler ezúttal zenészeknek tart foglalkozást. Este Románia egyik legjelentősebb zongoristája, Sorin Zlat lép fel, majd a hangulatos koncertjeiről már ismert és szontén tíz éves Kéknyúl Hammond Band zárja a fesztivált. Ennek részletes programja a jazzfestival.ro weboldalon olvasható.

„Hihetetlen számomra, hogy kibírtuk ilyen sokáig. Azért mondom, hogy kibírtuk, mert nagyon nehéz a fesztivál anyagi szükségleteinek előteremtése. Az első évben teljesen baráti alapon működött, zenész barátokat hívtunk meg, pályázni sem tudtunk még, egyesületünk sem működött. Akkor baráti alapon kaptunk támogatást is. Az egy próbálkozás volt, hogy lássuk, hogyan működik. Második évben már nagyon odatettük a csontot, keményen dolgoztunk, pályáztunk is, viszont még nem sikerült megfelelően kiszámolni a költségeket, az előre nem látható kiadásokat és nagyon nagy mínuszba jöttünk ki, ez barátságokba is került, a szervezőtársaimat elveszítettem. A harmadik évben várandósan és kisbabával szinte egyedül bonyolítottam le az akkor kétnaposra sikerült rendezvényt, de akkor is találtam partnereket, segítőket, talán az volt a legnehezebb” − idézte fel Szilágyi Nóra.

Elmondta, azóta kissé könnyebb lett a szervezés, hisz egyre többen hallottak róluk, már a támogatók is könnyebben melléjük állnak. Bár még mindig keresik a szponzorokat, az utolsó pillanatig is, de már legalább tudnak róluk, tudják, hogy mi az a Csíki Jazz − tette hozzá a szervező. Számára az a legfontosabb, hogy az emberek dzsessz iránti előítéleteit sikerült kissé elhalványítani.

Nem azt mondom, hogy mindenki megszerette a dzsesszt Csíkszeredában, mert ezt nem is kell, mindenki szeresse azt a zenei stílust, ami a lelkének jólesik, de most legalább nem ítélik el, nem gondolják azt, hogy a dzsessz az az idegesítő dallamsor, hanem tudják, hogy nagyon sok műfaja, azon belül sok árnyalata van

– emelte ki. Úgy gondolja, a rendezvény Csíkszeredának is fontos és hasznos, számára pedig az jelenti az elismerést, amikor az emberek odamennek az utcán hozzá és azt mondják, milyen jó, hogy ezt megszervezik és köszönik szépen. „Nem gyakran, de ez is előfordul” − zárta Szilágyi Nóra.