Népzenétől lesz hangos Székelyudvarhely a hétvégén

Noha a felvonulást megelőzően már délután kettőtől kirakodóvásár és kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket a székelyudvarhelyi minifocipályán, a rendezvény mégis a már megszokott gyülekezővel, majd felvonulással rajtol 18 órától: ekkor találkoznak a különböző helyszínekről érkező tánccsoportok és zenekarok a Márton Áron téren, és kezdődik el az örömzenélés.

A felvonulást követően 19 órától a Heveder zenekar népzenei koncertjét hallgathatják meg a résztvevők a minifocipályán, majd a művelődési házban filmvetítést tartanak 20 órától. A filmvetítéssel párhuzamosan a szabadtéri táncházak is elkezdődnek a városi parkban. Az idei évben változásnak számít, hogy a táncházak a járványhelyzet miatti szabályozások értelmében éjszaka kettőkor véget érnek.

Székelyudvarhelyre jönnek az erdélyi táncházasok Egy év kihagyást követően ismét megrendezik szeptember 10–11. között az Erdélyi Táncháztalálkozót Székelyudvarhelyen. Egy év kihagyást követően ismét megrendezik szeptember 10–11. között az Erdélyi Táncháztalálkozót Székelyudvarhelyen.

A szombati programkínálat a gyerekeknek is kedvez, hiszen a kirakodóvásár mellett lesznek kézműves foglalkozások, illetve két gyerekelőadást is bemutatnak a művelődési házban, sőt táncházba is várják a kicsiket az Udvarhely Néptáncműhely próbatermébe. A nap további részében amatőr néptáncegyüttesek lépnek fel, néptáncot tanítanak, borkóstolót tartanak, este hattól pedig a Magyar Állami Népi Együttes A Körtánc – Kárpát-medence antológia című gálaműsora kezdődik a sportcsarnokban. A teljes programkínálatról az érdeklődök az Erdélyi Hagyományok Háza honlapján, illetve az esemény Facebook-oldalán tájékozódhatnak.