Székelyudvarhelyre jönnek az erdélyi táncházasok

A Patkóban gyülekeznek a táncosok és zenészek. Archív • Fotó: Beliczay László

Orendi tapasztalatai szerint évről évre egyre többen látogatnak ki a városlakók közül is a nyitó eseménynek számító „örömzenélésre” a Patkóba. „Ennek kimondottan örülök, mert

A táncos-muzsikás sokaság idén is a Márton Áron téren találkozik szeptember 10-én délután öt órakor.

A Patkóban induló közös mulatság után a pénteki programkínálatban szerepel még népzenei koncert a városi parkban, illetve filmvetítés a művelődési házban. A táncházak nyolc órától kezdődnek, több helyszínen a városi parkban és környékén.

A járványra való tekintettel igyekeztünk minél több lehetőséget biztosítani a szabadtéri táncházra, hogy ne zsúfoljunk be egyetlen helységbe se sok embert

– árulta el a főszervező. Ennek megfelelően több sátrat is felhúznak a Sétatéren, illetve a Park Étterem teraszát is birtokba veszik.

A szombati programkínálat a gyerekeknek is kedvez, hiszen a kirakodóvásár mellett lesznek kézműves foglalkozások, illetve két gyerekelőadást is bemutatnak a művelődési házban, sőt táncházba is várják a kicsiket a Néptáncműhely próbatermébe.

A nap további részében amatőr néptáncegyüttesek lépnek fel, néptáncot tanítanak, borkóstolót tartanak, este hattól pedig a Magyar Állami Népi Együttes gálaműsorára kezdődik a sportcsarnokban. A Körtánc – Kárpát-medence antológia című folklórelőadás az együttes fennállásának hetvenedik évfordulójára készült idén.

A kétnapos programsorozatot állandó kiállításokként Dávid Botond Geofolk-fotósorozata és a Magyar Állami Népi Együttes tárlata színesíti. A teljes programkínálatról az érdeklődök az Erdélyi Hagyományok Háza honlapján, illetve az esemény Facebook-oldalán tájékozódhatnak.