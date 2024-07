Népviseletben a kórház alkalmazottai – most először

Több mint ötven orvos, ápoló, irodai dolgozó és egyéb alkalmazott öltött székely ruhát pénteken a székely népviselet napján. Azonban nemcsak az intézmény falain belül, hanem a várost motorkerékpáron végigjárva is hirdették, hogy ma van hagyományos viseletünk jeles napja.

Több motorkerékpár gurult körbe a városban pénteken székely népviseletbe öltözöttekkel. A bukósisak nyilván most is kötelező volt a közúton, így a helyiek nem ismerhették fel, hogy kik is ők. Azonban amikor a kórház udvarára befordultak, látható lett, hogy Könczei Csaba orvosigazgató és az egészségügyi intézmény más munkatársai vállalkoztak arra, hogy székely ruhában motorozzanak ezen a napon Gyergyószentmiklóson.

A kórház főbejáratának lépcsőjén pedig több mint ötvenen álltak össze csoportképre. Az intézmény először csatlakozott a székely népviselet napja mozgalomhoz. De biztosan nem utoljára, hiszen ezt most hagyományteremtő szándékkal is tették.