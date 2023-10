Néptánctalálkozóval ünnepelték a tízéves születésnapjukat

A tízéves születésnapot vasárnap több tánccsoporttal közösen ünnepelték meg az immár V. alkalommal tartott Gyöngykoszorú találkozón. Kovács Edit, Maroskeresztúr polgármestere köszöntőjében a tízes számról beszélt, amely a focimezeken, irodalomban, Bibliában is jelen van, és amely idén a Tipegők néptánccsoportra is jellemző. Kiemelte: köszönet illeti ezért a tíz évért a táncoktatókat, a kitartó táncosokat, de a szülőket is, akik végig támogatták a csoportot, itthoni és külföldi fellépéseikben, kiszállásaikban, közösségi tevékenységeikben.