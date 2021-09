Néptáncosok és zenészek népesítették be Székelyudvarhelyt

Népzenétől voltak hangosak Székelyudvarhely utcái pénteken, a mindennapi gyalogos forgalmat pedig néptáncot járó sokaság színesítette. Elkezdődött az Erdélyi Táncháztalálkozó, amely szombatra is változatos programokat tartogat.

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is gyülekezővel kezdődött, majd zenés-táncos felvonulással folytatódott péntek délután a negyedik Erdélyi Táncháztalálkozó Székelyudvarhelyen. A résztvevők a város különböző pontjain csoportosultak, majd

Az egybegyűltek érkezését követően a Heveder zenekar népzenei koncertje vette kezdetét a minifocipályán felállított színpadon, megteremtve a jó hangulatot az ezt követő, késő éjszakába nyúló táncháznak.

Szombaton is színes programkavalkáddal zajlik az esemény, a gyerek- és felnőtt táncházak mellett színpadi előadásokra, néptáncoktatásra, kézműves foglalkozásra, borkóstolóra és filmvetítésre is sor kerül. A rendezvény gálaműsorát, a Magyar Állami Népi Együttes Körtánc – Kárpát-medence antológia című folklórelőadását szombat estére tűzték. A népzenés-néptáncos napokat idén is táncházzal búcsúztatják.