Népszerű volt a Támtátám Birodalom gyermeknapon

Nevetés, zeneszó és gyerekzsivaj töltötte be a városi park sétányait Székelyudvarhelyen gyermeknapon: gazdag, egész napos rendezvénnyel készültek a kicsiknek és a nagyobbaknak, de láthatóan a felnőttek sem unatkoztak.

A zene évéhez igazodva majdnem minden sátornál helyet kapott a zene, zenés foglalkozás, például a kisebbek zöldségből készült hangszerekkel zenélhettek, de a program hangszersimogatót is ígért, emellett megismerkedhettek a jelnyelvvel, a nagyobbak pedig a lélek működéséről beszélgettek. A kíváncsiak kívülről-belülről megnézhették a mentő-, tűzoltó- és rendőrautókat, sőt még a vészjelzést is bekapcsolhatták.

Több együttes is szórakoztatta a tömeget: az Iszkiri Zenekar és a Minestrone Band is fellépett, előadásaikon nem volt, aki ne „billegett”, vagy legalább a lábával ne dobolt volna, a bátrabbak táncra is perdültek.