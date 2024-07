Népszerű a dálnoki búvártóban elhelyezett medvés fotókiállítás

A szokásosnál is nagyobb sikernek örvend a dálnoki búvártó az idei szezonban: a július első hetétől megtekinthető, medve–ember kapcsolatot bemutató fotókiállítás elhelyezésekor több tucat kíváncsiskodó akadt, a bátrabbak a merülésre is vállalkoztak. A víz alatt több méter mélyen elhelyezett képek és természetesen a búvárkocsma felfedezése is igazi élményt kínál.