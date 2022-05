Népszámlálás: a hajrában sok a hibásan kitöltött kérdőív

Hirdetés

A polgármester felhívta a figyelmet, hogy a regisztrálást visszaigazoló e-mail nem a kitöltés helyességét igazolja, viszont aki letöltötte a hivatalos szabadnaphoz szükséges dokumentumot, úgy tekintheti, hogy az adatlapja érvényes, helyesen töltötte ki.

A nepszamlalas.ro oldalon különben a 6-os pontnál van eligazítás arra vonatkozóan, miként lehet ellenőrizni, hogy érvényes-e az adatlap, ezt a kitöltés után hét nappal lehet megtenni. Ha kiderül, hogy az önkitöltés nem volt sikeres, május 15-ig, vagyis vasárnapig újra ki kell tölteni, érdemes az összeírópontoknál segítséget kérni.

Olyan visszajelzések is érkeztek, hogy az adatlapot érvényesítették ugyan, de elmulasztották bejelölni a nemzetiséget, az anyanyelvet, vagy a felekezetet. Ilyen esetben is újra lehet regisztrálni, a május 15-ei határidőig az utolsó kitöltés az érvényes. A héten működnek az összeírópontok mind a tíz helyszínen, hat helyszín szombaton is, négy pedig vasárnap.

Az RMDSZ-székházban hosszabbított ügyeletet tartanak. Antal Árpád arra kéri azokat, akik ideiglenesen külföldön dolgoznak, tanulnak, hogy még ebben a május 15-ig tartó önkitöltős szakaszban regisztráljanak. Jövő héttől indul a személyes felkeresés időszaka, a népszámlálás kötelező érvényű, akit nem találnak otthon, ahhoz még legalább egy alkalommal, de az is lehet, hogy kétszer visszatérnek a számlálóbiztosok, akiket pedig azután sem találnak meg, különböző hivatalos adatbázisokból feltöltik az adatait, de akkor már nem kerül be a nemzetiség, az anyanyelv és a felekezeti hovatartozás. Antal Árpád kérdésünkre elmondta, biztosan több mint egymillió magyar él Romániában, kérdés, hogy hányat számlálnak meg, a cenzus során hány polgárnak veszik nyilvántartásba a nemzetiségét.