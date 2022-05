Népszámlálás: 102 százalékos részvétel az egyik udvarhelyszéki településen

Bíró Barna Botond arról is beszélt, hogy több visszajelzést kaptak, miszerint nem működik megfelelően a népszámlálás online rendszere, aminek az az oka, hogy az utóbbi héten jelentősen megnövekedett a regisztrálók száma. Rámutatott, a statisztikai hivatal közlése szerint ezt a problémát mihamarabb orvosolni fogják. Arra kérte a lakókat, hogy

Ebben az RMDSZ munkatársai is segítenek. Székelyudvarhelyen például a Kossuth Lajos utcában, a Kaufland áruház parkolójában, a Sétatéren, a Bethlen-negyedi parkban és a városi piacon helyeztek ki standokat.

Az is gondokat okozott, hogy esetenként a rendszer nem mutatja a nemzetiség, illetve az anyanyelv kiválasztását tartalmazó részt, ilyenkor újra kell próbálkozni. Bíró arra kér mindenkit, hogy a vasárnapig tartó időszakban értesítsék külföldi rokonaikat is, hogy vegyenek részt a népszámláláson. A vállalkozók irányába azt fogalmazta meg, hogy akár munkaidőben is szabaddá tehetnének egy idősávot alkalmazottjaik számára a kitöltés érdekében.

A részvétel már csak azért is fontos, mert a következő, személyes lekérdezési szakaszban lényegesen kevesebb kérdezőbiztos lesz, mint tíz évvel korábban, ami sok nehézséget okoz majd. Emellett például a kisebbségi jogok érvényesítése, az anyanyelvű oktatás megszervezése és az állami pénzek szétosztása szempontjából is lényeges, hogy minél többen töltsük ki a kérdőívet.