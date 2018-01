Nemzetközi buszhálózatra kapcsolták Székelyföldet

Ismét felkerült Európa autóbusz-hálózati térképére Marosvásárhely, miután tavalytól Romániát is érinti a kontinens legnagyobb személyszállító vállalkozásának útvonala. A Flixbus 85,90 lejért kínálja például a Marosvásárhely – Budapest járatot, de Bécsbe is el lehet jutni átszállás nélkül.

• Fotó: Flixbus.ro

Évekig nagyon jó árakat és kiemelkedő szolgáltatásokat kínált modern autóbuszaival a magyarországi székhelyű Orangeways nemzetközi utasszállítással foglalkozó vállalat. A társaság Erdélyt átszelő járata Csíkszeredából indult és Debrecenen keresztül ért el Budapestre, a magyar fővárosból pedig rengeteg kelet-, közép- és nyugat-európai desztinációra lehetett átszállni. A folyamatosan és dinamikusan fejlődő vállalkozás azonban gazdasági nehézségekbe ütközött, néhány éve pedig teljesen kivonult Romániából, azóta a nemzetközi utakon sem látni a narancssárga autóbuszokat, információink szerint a cég jelenleg kényszertörlés alatt áll. Tavaly azonban

a romániai utakon megjelentek a Flixbus zöld-narancssárgás autóbuszai,

amelyek immár Marosvásárhelyről is kínálnak nemzetközi járatokat, ráadásul átszállással akár Skandinávia is elérhető. A Flixbust 2011-ben német start up cégként alapította három fiatalember, az első alkalmazottat 2012-ben vették fel a céghez, és 2013-ban indították útjára az utazási szolgáltatást. Ezután folyamatosan bővítették a kínálatot előbb Németországban, majd következett Franciaország, Olaszország és Hollandia, 2016 közepétől Közép-Kelet Európa, 2016 végétől pedig Skandinávia (Dánia és Svédország). Az önmagát környezetkímélő és intelligens mobilitást kínáló cégként definiáló vállalkozás egyedi módon ötvözi a technológiai start up, az online szolgáltató és a klasszikus személyszállító cég tulajdonságait, jelenleg pedig Európában a legnagyobb buszhálózattal rendelkeznek a hosszútávú utazás piacán.

HIRDETÉS

Buszparkjuk és végállomásuk Bukarest, Temesvár, Brassó, Nagyszeben, Ploiești, Arad és London, a kontinentális Európában pedig több útvonalon működtetnek járatokat.

Marosvásárhelyről Budapestre és Bécsbe lehet átszállás nélkül eljutni.