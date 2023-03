Nemsokára működhet a kórház helikopter-leszállóhelye

Rövid időre van még szükség ahhoz, hogy átadják a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórháznál tavalyelőtt elkészült és tavaly kipróbált helikopter-leszállóhelyet, amely attól kezdve fogadhatja a légi járműveket. A szándék szerint nemcsak vinni, hanem hozni is lehet a sürgős ellátásra szoruló betegeket.

Azt is megkérdeztük az elnöktől, hogy mekkora igénybevételre számítanak a leszállóhelyet illetően. „Hála Istennek, ezt nem lehet megsaccolni. A célunk az, hogy minél kevesebb beteget kelljen elvinni, és úgy megerősítsük a kórházat, hogy mindent lehessen itt kezelni” – mondta Borboly, aki úgy vélte,

várhatóan a csíkszeredai kórházhoz is fognak szállítani ellátásra szoruló pácienseket.

A Hargita megyei önkormányzat 2019 végén írt alá szerződést a heliport tervezésére és kivitelezésére egy erre szakosodott céggel, a kórház mellett kijelölt területen 2021-ben az aszfaltozás és festés is elkészült. Ezután elkezdődött az engedélyeztetési folyamat, illetve a szükséges személyzet kiképzése, felszerelték a világítórendszert, amely az éjszakai működtetést is biztosítja. Tavaly augusztusban próbarepülést is tartottak, amely rendben lezajlott.