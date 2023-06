Nemsokára készülhet a gázüzemű buszok töltőállomása

A töltőállomást, garázsokat és a javítóműhelyt is tartalmazó telephely kialakítására tavaly év elején kiírt első licit eredménytelenül zárult, ezt követte még kettő, közben a beruházás becsült értéke folyamatosan növekedett.

A negyedik közbeszerzés során, amelyet idén februárban hirdettek meg 18,5 millió lejes becsült értékkel, egy helyi vállalkozás vezette cégtársulás nyújtotta be az egyetlen ajánlatot, amelyet elfogadtak.

A városvezető szerint ebben az évben a beruházás minél nagyobb részét szeretnék elvégezni, mert a legfontosabb, hogy a buszokat tudják üzembe helyezni. Most készül egy költségelemzés annak érdekében, hogy a projekt melyik része készülhet uniós támogatásból, ennek ugyanis idén el kell készülnie a finanszírozási szerződés határideje miatt – tudtuk meg.

Az Akác utcában elkészítendő telephelyen egy 1170 négyzetméteres alapterületű épületben alakítják ki az új buszok garázsait, a most meglévő garázsokból pedig 1500 négyzetméteres felületű javítóműhely lesz. Az udvar közepén kap helyet a töltőállomás, mellette pedig egy mosó.

A fenntartható mobilitási terv részeként a városi tömegközlekedés megújításához tartozik a buszpályaudvar felújítása is, onnan indulnak és oda érkeznek majd az új gázüzemű autóbuszok. A csíkszeredai közlekedési viszonyoknak megfelelően az új járművek 8, illetve 8,5 méter hosszúak, 2,5 méter a szélességük, 35 ülő és álló személyt tudnak majd szállítani, az alacsony padlólemeznek is köszönhetően mozgáskorlátozottak is könnyebben tudnak majd le- és felszállni.