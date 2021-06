Nemsokára befejezik a munkát az építők a csíkszentsimoni sportcsarnoknál

A többfunkciós sportcsarnokban nemsokára minden a helyére kerül, és ősztől már a diákok is birtokba vehetik a Csíkszentsimonban épült létesítményt. A külső tereprendezés folyamatban van, a közművesítés biztosítása a község feladata, a július végi határidőre ez is elkészül – tudtuk meg.

Csíkszentsimonban korszerű létesítményt lehet majd használni • Fotó: Pinti Attila

A típusterv alapján készült csarnok egy 180 ülőhelyet biztosító lelátóval rendelkezik, amelyet női és férfi mosdóval is elláttak.

Kozma István szentsimoni polgármester úgy látja, a benti munkálatokkal egy hét alatt végez a kivitelező, ezzel párhuzamosan a külső tereprendezés is elkezdődött, amelyet megnehezített az esős időjárás. A községi kultúrotthon udvarára felépített csarnok mellett parkolót alakítanak ki, rendezik a zöldövezetet.

A sportolók, illetve játékvezetők számára öltözőket, mosdót, elsősegélyszobát alakítottak ki, és egy sportraktár is helyet kapott az épületben.

Az elöljáró szerint az eredeti ütemterv tartható, július végéig befejezhető az építkezés és a közművesítés is, ezt követi az átadás-átvétel folyamata. „Ahogy korábban is gondoltuk, szeptembertől a gyerekek is birtokba vehetik a sportcsarnokot” – biztosított a polgármester. A beruházás költségei, amelyeket teljes mértékben az Országos Beruházási Társaság (CNI) biztosít, az elmúlt éve során gyakorlatilag a becslések kétszeresére emelkedtek.