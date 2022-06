Németh Zsolt Sepsiszentgyörgyön: Magyarország és Románia kölcsönösen érdekelt egymás sikerében

A hárommillió eurós beruházás 25 százaléka pályázati összeg, 75 százaléka önrész, a telephelyen többek között kamionszerviz, műszaki vizsgáztató, mosó és elektromosautóbusz-értékesítő lerakat is lesz, Románia-szinten ez utóbbi jelent újdonságot a cégcsoport tevékenységében, részletezte Szűcs Attila. A vállalkozó hozzátette, a cég pénzügyi szolgáltatásokkal, ingatlanfejlesztéssel és megújuló energiatermeléssel is foglalkozik. Tizenhat éve vannak jelen Romániában, a kökösi telephelyüket kinőtték, ezért terjeszkednek a sepsiszentgyörgyi ipari parkban.

A magyarországi nemzetpolitikát a kulturális, oktatási, politikai együttműködésen túl új tartalommal, gazdasági dimenzióval is fel tudják tölteni – fogalmazta meg Antal Árpád polgármester. Kifejtette, a brassói repülőtér, a tervezett autópálya segíti majd az ipari parkba befektetőket, hogy sikeresebbé váljanak. Arról is beszélt, hogy

Hozzátette, az együttműködés tágabb vonzata Közép-Európa és az Európai Unió sikere. Közép-Európa nem lesz sikeres, ha nem zárunk össze, ez nemcsak biztonságpolitikát, hanem gazdaságpolitikát is jelent, mondta az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Meglátása szerint az Eurotrade vállalat sikere a cégvezetés kereszténynemzeti értékrendjén és az együttműködésre való alkalmasságában is rejlik, ez szolgálja Székelyföld érdekeit is. „Közép-európai építkezés részesei vagyunk, ennek jelentőségét, amikor a szomszédos országban háború dúl, nem lehet alábecsülni. Összetartozunk, nemzetet és országokat is építünk” – hangsúlyozta Németh Zsolt.