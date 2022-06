Nemcsak sört, hanem ásványvizet is adnak az üvegért

A visszajelzések alapján módosított a gyűjtés szabályzatán a sepsiszentgyörgyi Tega köztisztasági vállalat: már nemcsak sörre, hanem ásványvízre is be lehet cserélni az üvegeket.

Eddig öt kilogramm leadott üvegért adtak fél liter sört, ezentúl lehet választani egy liter ásványvizet is. „Többen is jelezték, hogy az üvegért nem szeretnének sört, mert nem fogyasztanak alkoholt. Sepsiszentgyörgyön ezért nem csak sörre lehet cserélni az öblös üvegeket, befőttesüvegeket, hanem 1 literes ásványvízre is. Kíváncsiak vagyunk, hogy ez a változtatás hogyan befolyásolja majd az eredményeket” – mondta Máthé László igazgató. A vállalat néhány éve ad sört az üvegért, azóta felpörgött az akció népszerűsége. A Tega számára azért fontos az üveggyűjtés, hogy ne kerüljenek a vegyes hulladék közé. Arról tájékoztatnak, hogy a síküveget – például az ablaküveget vagy szélvédőt – nem tudják átvenni. Viszont minden más típusú öblös üveget le lehet adni, az átlátszót, a színeset és a töröttet is.

Sepsiszentgyörgyön június 24-én és 25-én szervezik meg az üveggyűjtést, a korábbi években megszokott hat gyűjtőponton.