Nemcsak jól lakhatunk kedvezményes áron, de az ételpazarlás ellen is tehetünk

Magyarországon egy éve működik a Munch nevű ételmentő alkalmazás, amelynek fő célja az ételpazarlás visszaszorítása, mindezt persze úgy, hogy közben eszünk is egy jót. Az alkalmazás platformján vendéglátóhelyek, élelmiszerboltok, pékségek kínálják fel kedvezményesen az el nem adott, érintetlen ételeiket. Július végétől Marosvásárhelyre is „megérkezik”, és egyre több egység jelezte már a csatlakozási szándékát. Tankó Attilával, a Munch hazai képviselőjével beszélgettünk.

Július utolsó napjaitól Marosvásárhelyen is. Aki vesz egy „Munch-ot,” nemcsak kedvezményesen tud egy jót enni, hanem a környezetnek is jót tesz vele. • Fotó: Haáz Vince

Online történik a fizetés, a vásárló a boltban mutatja a rendelést, és megnyomja a rendelés véglegesítése gombot, ezzel be is fejeződött a vásárlás – részletezte az alkalmazás egyszerű felhasználását Tankó Attila.

„Vannak egységek, akik jelezték, hogy előbb megvárják, hogy elinduljon az alkalmazás, de alapvetően nagyon nyitottak voltak erre a helyek. Már vannak szerződések megkötve Marosvásárhelyen is, és ezután is lesznek, de várjuk még több felelős egység jelentkezését.

Az ételpazarlás ellen lép fel az a közösség, amely egy éve hozta létre a Munch nevű vállalkozást Magyarországon, és júliustól már Kolozsváron is elindult, jelenleg nyolc egység – pékség, üzlet, étterem – csatlakozott – tudtuk meg Tankó Attilától, a vállalkozás romániai képviselőjétől. Az alkalmazás lényege, hogy bárki kedvezményesen juthat jó minőségű, érintetlen ételhez, ráadásul egy hozzá közel eső egységtől. Aki vesz egy „Munch-ot,” nemcsak kedvezményesen tud egy jót enni, hanem a környezetnek is jót tesz ezzel, hiszen eddig ezek az ételek valószínűleg a kukában végezték. „Munchokat” tudunk megvásárolni az alkalmazás által, amelyek meglepetéscsomagokat tartalmaznak, és jellemzően 40 százalékos árengedménnyel kaphatóak.

Hangsúly a környezettudatosságon

Mint elmagyarázta, a környezettudatosságon van a hangsúly, és ezért a személyes átvétel is ehhez járul hozzá. Nem titkolja, a személyes átvétellel van hátsó szándékuk is, mégpedig az, hogy mindenki próbáljon gyalog menni az étele után a közeli egységhez, ne autóval, hogy ezáltal is csökkentsük az ökológiai lábnyomunkat. A fenntartható, felelős vendéglátást és a társadalmi felelősségvállalást is népszerűsítjük a „muncholással”.

Mint fogalmaztak közleményükben a vállalkozás elindítói, a több országban is jelenlévő Munch-alkalmazást már több mint 80 ezren töltötték le, és közel 120 tonna CO2-egyenértékű üvegházhatású gáz kibocsátását előzte meg az ételmentő közösség.