Nem vezetett eredményre az eltűnt férfi megtalálására szervezett kutatóakció

A Besenyői-tó jeges vizében is kutattak a férfi után • Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

Marius Tolvaj, a Kovászna megyei tűzoltóság szóvivője arról tájékoztatott, hogy idén már nem szerveztek keresőakciót, utoljára december 31-én kutattak nagy erőkkel, a hatóságok és önkéntesek bevonásával az eltűnt férfi után.

Nagy erőkkel keresnek egy eltűnt férfit Szombaton sem jártak eredménnyel a Kovászna megyei hatóságok, noha már negyedik napja nagy erőkkel keresik a maksai Igyártó Sándort. A 46 éves férfi eltűnését szerda este jelentették a 112-es sürgősségi hívószámon, azóta több tucat rendőr, tűzoltó, hegyimentő és önkéntes keresi, de eddig nem jártak eredménnyel.

„A rendőrségi nyomozás folyamatban van, ám a tűzoltóság már csak a rendőrség kérésére indít újabb kutatóakciót” – mondta a szóvivő. Portálunknak nyilatkozó háromszékiek azt mondták, még kedd délután is rendőrök állították le a gépkocsijukat a Besenyői-tó környékén, arról érdeklődve, hogy látták-e a férfit, megadva a pontos személyleírását.

A 46 éves férfit december 24-én reggel látták utoljára a mesterséges tó környékén, ezért a hatóságok erre a területre összpontosították a keresést. Öt napig több tucat rendőr, tűzoltó, hegyimentő és önkéntes járta be a szomszédos erdőt, a nehezen megközelíthető helyeken is, feltörték a tó jegét, és a fagyos vízben is vizsgálódtak.

A rendőrség a lakosság segítségét kérte, közzétették az eltűnt fényképét és személyleírását. Igyártó Sándor eltűnése napján zöld terepmintás nadrágot, szürke pulóvert, fekete kapucnis melegítőfelsőt és zöld színű bundás farmerdzsekit viselt. Bárki, aki információval rendelkezik az ügyben, hívja a 112-es sürgősségi számot, kéri a rendőrség. Nicoleta Tolvaj-Marin rendőrségi szóvivő szerint az ügyben nem merült fel a bűncselekmény gyanúja.