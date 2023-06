Nem vártak külső segítségre, inkább kalákában javították a Farcád felé vezető utat

Az esőzések és a megnövekedett forgalom miatt rongálódott meg a Székelyudvarhely és Farcád közötti 33-as községi út, amelynek Felsőboldogfalvához tartozó részén kalákában végeztek javítási munkálatokat. A városhoz tartozó részen is lesz karbantartás.

Jelentősen megrongálódtak az útpadkák a 33-as számú községi út Farcád és Székelyudvarhely közötti szakaszán – a problémának több oka is lehet. Zsombori Levente felsőboldogfalvi polgármester úgy véli, hogy a kelletlen állapot egyrészt az esőzések miatt alakult ki, másfelől a megnövekedett autósforgalom is közrejátszott. Több autós ugyanis

A tanácsos mindemellett segítséget kér az udvarhelyi polgármestertől, hogy az elmaradt helyszíneken is rendbe lehessen hozni a hibákat. A problémák többsége most már a város adminisztratív területén van – állítja.

Zsombori Levente lapunknak megerősítette, hogy a helyiek kalákában dolgoztak az út rendbetételén az elmúlt napokban. A község önkormányzata némi felmart aszfaltot biztosított ehhez. Arra is kitért ugyanakkor, hogy a Székelyudvarhelyhez tartozó útszakasz karbantartására nem költhetnek, így ő is segítséget kért ebben a város polgármesterétől. Ígéretet is kapott a megoldásra.