Nem találtak újabb vaddisznótetemeket, úgy néz ki, hogy megállt a sertéspestis terjedése

Nem találtak újabb fertőzött vaddisznótetemeket Hargita megyében.

„Noha most kevesen beszélnek az afrikai sertéspestisről a koronavírus miatt, mi azért ellenőriztünk ez ügyben és úgy néz ki, hogy nem terjed a kór” – fejtette ki lapunknak Bencze István, a Csíkszeredai Sporthorgász- és Vadászegyesület vezetője. Mint mondta:

nem találtak újabb vaddisznótetemeket az elmúlt időszakban és bejelentések sem érkeztek hozzájuk.

Hangsúlyozta, szerencsére a vaddisznóállomány sem sínylette meg annyira a kórt, hiszen látni néhány kondát az etetőknél. „Ha eddig azok nem fertőződtek meg, akkor úgy néz ki, hogy sikerült átvészelniük a járványt” – így a társulat igazgatója.

Szünetel a minták bevizsgálása

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület vezetője is biztató adatokkal szolgált, hiszen munkatársaik nem találtak újabb elhullott vaddisznókat a gyepesi, illetve a mátisfalvi eset után. Azt azonban megjegyezte, hogy

a kijárási tilalom miatt a vadászok sem járnak el vaddisznókat lőni, hiszen nem is mernék bevinni az elejtett sertéseket a településekre, ahol a gazdák a saját jószágaikat féltik.

Probléma ugyanakkor, hogy jelenleg szünetel a vaddisznókból vett minták leellenőrzése a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt, így ennek újraindulásáig le kell fagyasztani a kilőtt vaddisznók tetemeit. A felsoroltak miatt nehézkes az esetleges esetek felderítése, hiszen a munkában csak vadőreire számíthat a társulat. Ők pedig többnyire a hollókat figyelve lelhetnek rá a sűrűben elhullott állatokra. Az igazgató arra is kitért, hogy

összesen 750 vaddisznót kell kilőjenek a sertéspestis miatt, aminek eddig a fele került célkeresztbe.

Ebben is akadályozva vannak egyrészt a vadászok távolmaradása miatt, másfelől azért, mert nem szabad hajtóvadászatokat rendezni a védelmi zónákban. Egyébként szerencsére most is látni vaddisznókat az etetőknél, így egyértelmű, hogy megmaradt egy része az állománynak.

Továbbra is tilos a legeltetés, illetve a hajtóvadászat a fertőzött vaddisznók tetemének megtalálásától számított öt kilométeres körzetben – hangsúlyozta. A korlátozás a fertőzés felbukkanásától számítva két évig lesz érvényben.