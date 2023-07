Nem szavazzák meg a költségvetés-módosítást, amíg nem kapnak tájékoztatást

Amíg nem részesülnek megfelelő tájékoztatásban a folyamatban levő beruházások helyzetéről, addig nem fogják megszavazni a polgármester által előterjesztett költségvetés-módosítást – ezt jelentette be több gyergyószentmiklósi képviselő a testület szerdai ülésén. Az előterjesztett tervezet nem is kapta meg a szükséges szavazatot.

Újra nekifutottak – immár többedik alkalommal – a költségvetés-módosításnak Gyergyószentmiklóson, az újabb tanácsülésen, ám most sem sikerült döntést hozni a kérdésben. Amint Kulcsár László és Erős Levente hosszabban részletezték,

Ezelőtt több mint egy hónappal kaptak a képviselők az azóta a hivatalból távozó főépítésztől egy kimutatást, azt figyelembe lehet venni – reagált Csergő Tibor a felvetésre. Még azt is mondta, hogy

az előző mandátum idején hetekig „gyúrták” közösen a költségvetést, az alintézmények vezetőivel együtt, így mindenki tisztában lehetett azzal, hogy az mit is tartalmaz; mindenki tudta, hogy adott kérdésekben miről is van szó. Most alig egy órányi beszélgetés után kellene döntést hozni