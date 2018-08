Nem szakad meg a kezelés alatt állók gyógyszeres terápiája

Minden hepatitis C vírussal fertőzött és interferonmentes kezelés alatt álló beteg számára biztosított a gyógyszerellátás – adta hírül közleményben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár azt követően, hogy olyan híresztelések láttak napvilágot, melyek szerint megszakad a kezelés alatt állók gyógyszeres terápiája az orvosságok beszerzésére vonatkozó megállapodások véglegesítéséig.

Van elég gyógyszer, nem szakad meg a hepatitis C-vel fertőzöttek terápiája. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Az interferonmentes készítményekkel kezelt betegek terápiájának folytonossága nem áll összefüggésben az új szerződésekről szóló tárgyalások befejezésével, az egészségbiztosítási pénztár rendelkezik megfelelő pénzalappal és elegendő gyógyszerrel a 12, illetve 24 hetes kezelések elvégzéséhez – hangsúlyozzák a közleményben.

Arról is írnak, hogy az intézmény 13 ezer hepatitis C vírussal fertőzött beteg kezeléséhez elegendő gyógyszer beszerzéséről folytat tárgyalásokat.

Hargita megyében mintegy harminc hepatitis C-vel fertőzött és interferonmentes gyógyszerterápia alatt álló beteget tartanak nyilván,

ők azonban nem a megye kórházaiban, hanem az egyetemi központok, Kolozsvár, Bukarest klinikáin kapnak kezelést – tájékoztatott Karda István, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ügyvezető igazgatója.

A hepatitis C vírus vér, vérkészítmények útján, valamint fertőzött vérrel szennyezett tűvel terjed, ezért főként az intravénás droghasználókat veszélyezteti, de terjedhet nem megfelelő higiéniai körülmények közt elvégzett tetoválás, akupunktúra, testékszer behelyezésével is, szexuális úton viszont minimális a megfertőződés valószínűsége. A hepatitis C vírus gyakran krónikus májgyulladást okoz. A gyulladás véglegesen és súlyosan károsítja a májsejteket.