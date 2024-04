Nem sikerült megegyezni: külön listákon indulnak a magyar jelöltek Maros megyében

Marosvásárhelyen, ahol a magyar közösség aránya 45 százalék fontos kérdés, hogy az önkormányzatban hány jelöltet juttatnak be a magyar pártok, lesz-e többség, hogy képviselni lehessen a magyar ügyeket is. Jelenleg a 23 tanácsos közül 11 RMDSZ-es. Az elmúlt napokban – ahogy mi is beszámoltunk róla –