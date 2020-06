Nem sikerült a visszaállamosítás: az örökösöké marad az árkosi Szentkereszty-kastély

Három udvarhelyszéki községben is pusztított az árvíz

Felsőboldogfalva, Bögöz és Székelyderzs községekben léptek ki medrükből az esőzések miatt a patakok, de a feltelt árkok is problémát okoztak csütörtökön. A víz házakba, pincékbe és udvarokba ment be, ugyanakkor utakat és hidakat is megrongált.