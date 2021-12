Nem okoz gondokat a mezőgazdaságban az enyhe időjárás

Egyelőre nem okoz gondokat a mezőgazdaságban az enyhe téli időjárás, noha elvétve már rügyező fákat is látni. A lapunknak nyilatkozó szakemberek szerint alapvetően nem jó, hogy december közepén a csapadék jórészt még mindig eső formájában érkezik, ám ennek haszna is volt.

Mélynyugalmi állapotban. A természetet nem tévesztette meg az enyhe időjárás, de a hótakaró elkélne a földeken • Fotó: Veres Nándor

Ahogyan az az utóbbi években már egyre megszokottabb, meglehetősen enyhe időjárással köszöntött be a tél, Hargita megye jó részén hó sem esett még, helyette eső áztatja a földeket, a hőmérséklet pedig csak ritkán csökken fagypont alá, sokkal gyakoribbak az 5–6, sőt 8–10 Celsius-fokos nappali hőmérsékletek. Csíkszékről virágzó fáról is kaptunk fotót, ám az általunk megkérdezett mezőgazdasági szakemberek szerint ez elszigetelt eset lehet, még a korai virágzású gyümölcsfák esetében sem jellemző, hogy az enyhe időjárás kicsalogatta volna azokat a mélynyugalmi állapotból.

Őszies időjárás

Annyira nem enyhe az időjárás Hargita megyében, hogy nagy gondokat okozzon – válaszolta kérdésünkre Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője. Ez érvényes a gyümölcsfákra is – nem olyan magas a hőmérséklet, hogy az problémákat okozzon. Székelyudvarhely környékén – ahol nagyobb gyümölcsösök vannak – ugyanakkor még jelentősebb fagy sem volt a tél kezdete óta – jegyezte meg.

Az őszies időjárás leginkább az őszibúza-vetések esetében vezethet károkhoz, de ez is csak januárban jelentkezhet, és csak akkor, ha az enyhe időjárást – amitől fejlődésnek indulnak a hajtások – hirtelen fagyok váltják.

Kárt tehát nem okoz a mostani időjárás, de jót sem tesz, hiszen az volna a jó, ha hótakaró borítaná a földeket

– mondta Romfeld Zsolt.

A megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője szerint elszigetelt eset lehet az, ha most egy fa virágzásnak indul, esetleg egy ház közelében álló fa esetében történhet ez meg – ugyanis ott több hő éri –, de, mint mondta, normális esetben ez nem fordulhat elő.

Legfeljebb rügyduzzadást okozhat

Hasonló véleményen van Székely Csaba nyikómalomfalvi gyümölcstermesztő is, aki szerint a mostani hőmérsékletek legfeljebb valamilyen dísz fafajtának elegendők a virágzáshoz. „Akármilyen enyhe idő is van most, decemberben, esetleg lesz még január derekán túlig is, az úgynevezett mélynyugalmi állapot még a korán fakadó, rügyező fák esetében is egy olyan nyugalmi időszakot jelent, hogy bármilyen időjárás esetén is ebben az állapotban maradnak a fák. Fajtól, illetve fajtától függően ez az állapot hosszabb, rövidebb ideig tart, de nagyjából 90–100 napig nem szabadna befolyásolja az időjárás ezt az állapotot” – magyarázta a szakember. Hozzáfűzte,

már környékünkön is sikeresen lehet termeszteni a háztáji kertekben a korai virágzású barackfajtákat, ezeknél esetleg kialakulhat egy enyhe rügyduzzadás, ennél több azonban nem.

Kedvező hatása is volt

Nemcsak, hogy nem okozott gondokat az évszakhoz képest enyhe időjárás, hanem még jó is, hogy a talaj nem volt lefagyva – legalábbis az udvarhelyszéki térségben –, ugyanis így

a csapadék, ami eső formájában érkezett, pótolni tudta a krónikus vízhiányt a földben

– jellemezte az udvarhelyszéki helyzetet megkeresésünkre Bölöni Ferenc, a megyei mezőgazdasági igazgatóság széki képviselője.

Nem volt hatással a rügyekre az enyhe idő, még a korábban virágzó csonthéjasok esetében sem, a mostani hőmérséklet hatására legfeljebb egy-egy orgonafa – ami jellemzően korán virágzik tavasszal – indulhat virágzásnak most, ha például egy ház mellett áll, amelynek az oldalán megütközik a nap melege – vélekedett. Jövő héttől már fagyokat prognosztizálnak a meteorológusok, de a szakember szerint ez som okoz majd problémákat, mert éjszaka azért annyira lecsökkent a hőmérséklet eddig is, hogy nem indult újra a nedvkeringés a növényekben.