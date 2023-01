Nem mindennapi: kulturális tér egy áruházban

Baráti társaságunkkal azon töprengtünk, hogy mi hiányzik most leginkább Sepsiszentgyörgy kulturális palettájáról. Arra következtetésre jutottunk, hogy kiállítófelületek, galériák, múzeumok vannak, persze elférne még több is ezekből. Végül a klubtevékenységet fogalmaztuk meg hiányként, illetve egy olyan megnyilvánulási teret, ahol ez működhet

– mesélt a kezdetekről Vetró Bodoni Barnabás, aki művészeti mediátorként határozta meg feladatkörét.

Az ötlettől a megvalósításig

Egy jó alapra bátran lehet építeni, ezért is fontos felsorolni, hogy kikre is épül a Föld Szint, mert van köztük színésztől egyetemistáig minden: a kezdeteknél ott bábáskodott Kolumbán Hanna dizájner és Daczó Enikő képzőművész is. Ma már a munka java Fekete Zsolt színészre, Simon László, Ilyés Réka, Fazakas Etele, Májai Adrienn (egyetemista) képzőművészekre és a már említett Vetró-Bodoni Barnabásra hárul.