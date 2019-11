Nem mind kéményseprő, aki annak látszik

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A hónap elejétől több magánlakásnál is házalt a csaló, aki arra hivatkozott, hogy a városvezetés megbízásából végez kéménytisztítást. A munkát látszólag el is végezte, sőt hitelességét erősítette az is, hogy a kifizetés után a munkálatokról nyugtát állított ki. A dokumentumról kiderült, hogy hamis. Eddig három feljelentés történt az ügyben, azonban sejthetően többen is áldozatául estek a csalónak, tudtuk meg a helyi rendőrség diszpécserszolgálatától.

Az egyik feljelentőtől 100, a másiktól 150 lejt vett el az illető. Gyanússá vált, mivel gyorsan végzett, csak elmaszatolta a munkát, és utána nagyon agresszíven követelte a pénzét. Az egyik lakó végül az illető modora kapcsán akart panaszt tenni a polgármesteri hivatalnál, így derült fény a csalásra

– magyarázta László Szabolcs, a helyi rendőrség vezetője.

Az intézmény vezetősége ezért tartja fontosnak felhívni a lakosság figyelmét: a polgármesteri hivatal kizárólag közterületek karbantartásával foglalkozik és foglalkozhat, így nem bízhat meg vállalatokat vagy személyeket magánházak kéményeinek tisztításával, de semmilyen más, magánterületen történő munkálattal sem.

A kéményseprés elvégeztetésére a városvezetés nem kötelezheti a lakókat, ez mindenkinek saját biztonsága érdekében kellene megtennie.

Csatornatisztításra, kéménytisztításra vagy egyéb munkálatok elvégzésére hivatkozó cégeket, illetve személyeket ne engedjenek be otthonukba, és ha ilyen esettel találkoznak, hívják azonnal intézményünk diszpécserszolgálatát a 0266210210-es telefonszámon. A cél az lenne, hogy megelőzzük az ilyen eseteket

– hangsúlyozta László Szabolcs.