Nem megy el irdatlan mennyiségű pénz protokollra: megszavazta az RMDSZ a költségvetés-kiigazítást Marosvásárhelyen

Ahogy Kovács Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi ügyeiért felelős sajtószóvivője értékelte a tanácsülést, az elmúlt hetek során végzett munka eredményeként azt a 400 millió lejt is meghaladó keretösszeget, amelyre a korábbi tanácshatározatok mentén a város hitelezési kötelezettséget vállalhatott, 130 millió lejjel sikerült csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy

amire a hivatal eddig nem kötött szerződést, azt a tanácsosok a mai tanácsülésen az utolsó lejig törölték.

A szóvivő azt is elmondta, arra összpontosítottak hogy a város működjön, az iskolák és óvodák felújítása és előkészítése a tanévkezdésre megtörténjen, a tömegközlekedés és a szemétszállítás is zökkenőmentes legyen, a civil szervezetek is hozzájussanak azokhoz a támogatásokhoz, amelyeket sikeresen megpályáztak.

Az 1500 gyerekkel működő városi sportklub működtetéséhez szükséges pénzkeretet is megszavazták, igaz, hogy az a pénz éppen csak a túlélésre lesz elegendő

– tette hozzá Kovács Levente, aki elmondta, szeptemberben újabb költségvetés-kiigazításról döntenek a városi önkormányzati képviselők.