Nem maradt más megoldás: kilövetné a portájára rendszeresen bejáró medvét a szejkefürdői gazda

Juhokra támad, megdézsmálja a takarmányt és a melléképületekben is rendszeresen kárt tesz egy medve Bálint Tibor szejkefürdői portáján. A gazda úgy érzi, nem kap tényleges segítséget a hatóságoktól, így tehetetlennek érzi magát a nagyvaddal szemben.

Sokadik alkalommal tör be egy medve Bálint Tibor szejkefürdői portájára, legutóbb épp szerdán reggel. Korábban számos alkalommal pusztított el juhokat a helyszínen a nagyvad, most viszont az istállót és a csűrt rongálta meg, egy vasból készült ajtót is felfeszítve.